Drake empoche plus d’un million avec sa mise gagnante sur Alex Pereira

Habitué des paris sportifs, le rappeur canadien Drake a de nouveau fait parler de lui en misant gros lors de l’UFC 300. Son pari sur la victoire d’Alex Pereira contre Jamahal Hill pour la défense du titre des poids mi-lourds s’est avéré payant, lui rapportant une somme conséquente.

L’UFC 300 a été un événement marquant pour la fédération d’arts martiaux mixtes. Le combat entre Jamahal Hill et Alex Pereira s’est soldé par une victoire spectaculaire du Brésilien par KO au premier round, grâce à un crochet du gauche dévastateur. Ce résultat a fait le bonheur de Drake, qui avait misé gros sur Pereira.

Drake fait un pari gagnant sur l’UFC 300 !

Un pari gagnant et une belle récompense ! Sur son compte Instagram, Drake a affiché fièrement son pari de 675 000 dollars sur la victoire de Pereira, accompagné du message “Je parie là-dessus jusqu’à ce que quelqu’un organise un combat en cage entre moi et Eddie.”. Son intuition s’est révélée juste et il a pu récupérer la somme de 1 194 750 dollars, soit un gain de 519 750 dollars.

Une revanche après une perte récente, cette victoire permet effectivement à Drake de se consoler de sa perte du mois dernier. Lors du combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua, il avait parié 615 000 dollars sur la victoire du Camerounais, mais c’est finalement le Britannique qui s’est imposé par KO, faisant perdre à Drake la totalité de sa mise.