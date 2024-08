Booba s’ambiance sur un tube culte du rap français, Doc Gynéco réagit

Qui l’eut cru ? Booba, le rappeur dur à cuire, connu pour ses clashs et son image de bad boy, se révèle être un grand admirateur de Doc Gynéco. Le Duc de Boulogne a exprimé son admiration pour un morceau emblématique de l’ancienne star du rap français des années 90.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Booba a partagé une vidéo de lui en train d’écouter “Nirvana“, un titre phare de l’album “Première consultation” de Doc Gynéco. Dans cette séquence inattendue, Koop a reconnu l’importance de cet album dans l’histoire du rap français en s’ambiançant dans sa voiture sur ce classique de la discographie de l’ancien membre du Ministère A.M.E.R. en reprenant les paroles du morceau.

Doc Gynéco répond à la dédicace de Booba !

Cette scène a suscité une vague de nostalgie chez les fans des deux artistes. Nombreux sont ceux qui ont souligné l’impact qu’a eu “Première consultation” sur la culture hip-hop en France. Si les styles musicaux et les univers des deux artistes peuvent sembler différents, ils partagent tous deux une passion commune pour le rap et une capacité à marquer leur époque et ont un échange ensuite sur les réseaux.

“La 1ère consultation n’est jamais finie“ a déclaré Doc Gynéco en relayant la séquence sur Instagram (une phrase en référence au slogan de Booba, La Piraterie n’est jamais finie) et un message vidéo pour lui dire qu’il souhaite le retrouve à son retour à Paris avec un titre de B2O en fond sonore de la séquence. Il a également partagé la vidéo sur Twitter avec comme légende des émojis de poings face à gauche et à droite. “On l’a saigné cet album ! CLASSIQUE. Un vrai“ a répondu Booba qui a apprécié cette réaction, loin de ses rivalités habituelles avec d’autres comme récemment face à Gims.