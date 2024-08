Damso régale ses fans avec la mixtape « Vieux Sons »

Damso vient de réserver une surprise à ses fans avec mise en ligne sur les plateformes de streaming d’un nouveau projet regroupant des anciens morceaux.

Le rappeur Belge vient en effet de publier sa mixtape « Vieux Sons » sur toutes les plateformes, le projet regroupe 11 anciens morceaux. Le projet comporte notamment sept morceaux de « Salle d’Attente », son premier titre enregistré à 16 ans intitulé « Cosmos » ainsi que son classique « Comment faire un tube ».

Voici la liste des nouveaux morceaux que Damso vient de sortir sur les plateformes :

▫️COMMENT FAIRE UN TUBE

▫️EGO

▫️BROUILLARD

▫️ON N’EST JAMAIS MIEUX COMPRIS QUE PAR SOI-MÊME

▫️MA PU*AIN

▫️LE TALENT NE SUFFIT PAS

▫️VAGABOND

▫️CINÉASTE

▫️ISOLER

▫️BLASE

▫️COSMOS

En plus de cette mixtape surprise, Damso a annoncé ces derniers la sortie d’un album nommé “J’ai Menti“, qui sortira en septembre prochain. Initialement prévu comme un EP, ce projet s’est étoffé et comprendra des collaborations avec des artistes tels qu’Angèle et Kalash Criminel. Cette nouvelle sortie intervient alors que le rappeur belge avait annoncé la fin de sa carrière pour 2025 avec l’album “BĒYĀH“.”

