Orelsan et Angèle : c’est officialisé

La très attendue connexion entre Orelsan et Angèle est enfin confirmée ! Ça y est, après plusieurs rumeurs et bruit de couloirs, le featuring entre les deux chanteurs est officiel. C’est le journal Le Parisien qui vient de révéler l’information, les journalistes du quotidien ont déjà pu visionner les 4 épisodes et dans un article publié ce jeudi, une première grosse information est tombée avec la conformation de cette collaboration inédite.

Au mois d’octobre dernier la rumeur a circulé qu’un titre a été enregistré entre Angèle et Orelsan selon une information du média Belge DH également relayée par la radio Mouv’ sans avoir plus de précisions sur cette information alors que la chanteuse Belge a déjà collaboré à plusieurs reprises avec des rappeurs francophones dans sa carrière, Damso pour “Silence”, son frère Roméo Elvis sur “Tout oublier” ou encore Swing sur “S’en aller”. Cette rumeur a laissé pressentir que le morceau en question pourrait être présent sur la bande originale du film “Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu” réalisé par Guillaume Canet car les deux artistes figurent au casting du long métrage dont la sortie est programmée pour le 1er février 2023.

Orelsan et Angèle réunis pour un futur tube ?

Depuis plusieurs mois aucune nouvelle sur ce fameux titre en commun entre eux. “Ce qui circule dans la presse ce n’est pas toujours vrai, ça pourrait l’être, je vais rester très évasive là-dessus.” avait répondu Angèle interrogée à ce sujet tout en faisant l’éloge de Orelsan, un “méga artiste” selon ses propos. “Mon frère ne fait pas de musique. Pharrell, c’est fait, Stromae, c’est fait, Gims, c’est fait. Il ne reste plus qu’Angèle je crois” avait ensuite commenté le membre des Casseurs Flowters à la radio NRJ Belgique en fin d’année dernière mais en expliquant que pour le moment ce featuring n’avait pas encore été réalisé.

Le Parisien a vient de lâcher l’information. Dans la bande annonce de la série “Montre jamais ça à personne – partie 2”, Angèle apparait à la surprise générale dans une courte séquence en train de parler d’Orelsan, ce qui a ravivé l’intérêt des fans sur cette possible connexion. En attendant le 13 octobre prochain pour découvrir cette suite de la série du rappeur Caennais sur Amazon Prime Video réalisé par son frère Clément Cotentin, le journal a révélé quelques informations sur son mariage, l’enregistrement du single avec Pharrell Williams et sur ce morceau avec Angèle qui est enfin confirmé, le single sortira prochainement.

