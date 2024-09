DAZN massivement piraté par l’IPTV connait un démarrage chaotique

g src=”https://www.13or-du-hiphop.fr/wp-content/uploads/2024/09/7s8d17d2sd-530×301.jpg” alt=”DAZN massivement piraté par l’IPTV connait un démarrage chaotiq” width=”530″ height=”301″ class=”aligncenter size-large wp-image-194148″ />

DAZN, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, fait face à une tempête parfaite. Depuis son lancement en France, la plateforme de streaming sportif essuie de vives critiques, notamment en raison de ses tarifs jugés exorbitants. Les premiers chiffres d’abonnement, dévoilés par Daniel Riolo, sont loin de rassurer.

DAZN : Un démarrage catastrophique en Ligue 1 ? Les chiffres glaçants d’abonnement

Lancée à un prix de 30 euros par mois avec engagement et 40 euros sans engagement, l’offre DAZN a rapidement suscité la polémique. Pour ce tarif, les abonnés ont accès à huit matchs de Ligue 1 en direct par journée, mais peu de contenus supplémentaires. Un catalogue jugé trop limité par rapport au prix pratiqué, d’autant plus que le piratage s’est largement développé depuis l’arrivée de DAZN.

Selon Daniel Riolo, seulement 100 000 personnes se seraient abonnées à DAZN après un mois de compétition. Un chiffre bien en deçà des prévisions de la plateforme, qui espérait atteindre 1,5 million d’abonnés sur l’année. Ce résultat désastreux interroge sur la viabilité du modèle économique de DAZN en France.

Cette situation met en lumière les difficultés rencontrées par la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour trouver un équilibre financier. Le contrat signé avec DAZN, d’un montant de 400 millions d’euros par an, repose sur l’hypothèse d’un nombre d’abonnés bien supérieur à celui observé actuellement.

Face à cet échec, DAZN est contraint de revoir sa stratégie. La plateforme devra proposer des offres plus attractives, notamment en enrichissant son catalogue et en baissant ses prix, si elle souhaite séduire un plus large public. L’avenir de DAZN en France est incertain, et les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir du football français.