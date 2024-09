IPTV et Telegram : l’Arcom sévit

L’Arcom frappe fort contre l’IPTV et Telegram : plus de 170 sites illégaux bloqués

La lutte contre le piratage du football s’intensifie. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a mené une vaste opération de blocage de sites illégaux diffusant les matchs de Ligue 1 en direct, ciblant les utilisateurs de l’IPTV.

Un coup de filet sans précédent contre les plateformes d’IPTV

Depuis le début de la saison, l’Arcom a identifié et bloqué plus de 170 noms de domaine proposant des flux illégaux, vient de révéler Capital. Ces plateformes, souvent accessibles via des abonnements IPTV, permettaient aux internautes de regarder les matchs sans payer les droits officiels.

DAZN et beIN Sports, qui ont acquis les droits de diffusion de la Ligue 1, sont les premières victimes de ce piratage massif.

Malgré ces efforts, le piratage persiste. Les plateformes illégales se multiplient et évoluent rapidement pour échapper aux contrôles. L’Arcom doit faire face à une véritable guerre de l’ombre, où les pirates font preuve d’une grande ingéniosité pour contourner les blocages.

Les conséquences pour les utilisateurs

Les abonnés à ces services illégaux sont les premières victimes de cette situation. En plus de risquer de voir leur accès coupé à tout moment, ils exposent leurs données personnelles à des risques de piratage. De plus, en finançant ces activités illégales, ils contribuent à pérenniser un système qui nuit à l’économie du sport.