Bassem Braiki se moque de Maeva Ghennam après sa provocation

Bassem Braiki réplique à Maeva Ghennam, qui a tenté de le trouver dans son quartier, par un message cinglant. Après avoir été attaquée par Bassem dans diverses déclarations, Maeva a voulu régler des comptes en allant dans la banlieue où il habite afin de le provoquer avant que le blogueur en réponde. L’atmosphère est électrique entre eux.

Bassem Braiki est habitué aux controverses, en 2020, ses clashs ont même tourné au drame lorsque le rappeur Sadek s’est rendu à son domicile avec des amis pour le passer à tabac. Dernièrement, il s’est également embrouillé avec Gims avec qui il a eu des échanges tendus sur les réseaux, celui-ci s’est même dit prêt à aller à la confrontation physique. Le blogueur est aussi en conflit avec Maeva Ghennam, l’influenceuse résidant à Dubaï de passage en France vient de se rendre à Lyon pour y défier Bassem.

En effet, Maeva Ghennam a pris la pose dans le quartier de Bassem tout en lui adressant des doigts d’honneur et en publiant ce cliché sur ses réseaux, elle l’a aussi provoqué de sortir de l’endroit où il se cache. “Les filles, ça fait 2 jours que je suis à Lyon. 2 jours que je cherche Bassem. Je suis allée jusqu’à son quartier” s’est-elle exprimée avant de poursuivre, “Quand j’étais dans son quartier et que je l’attendais, j’ai rencontré des gens qui m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas le supporter et qu’ils avaient honte de lui.”.

Maeva a précisé pour interpeller Bassem, “Même dans son propre quartier, il est détesté et il n’a aucun respect. Les gens ne peuvent pas le voir”. Le blogueur a répondu en postant un montage photo moqueur avec la légende, “Dans ta grosse cha**e Maeva Ghennam”. Maeva Ghennam s’est justifiée de son clash contre Bassem en l’accusant d’avoir divisé sa communauté, “je ne peux pas le supporter. Il est bon seulement pour chanter sur Internet. J’étais dans ton quartier, je t’ai attendu, où étais-tu ?“, a-t-elle déclaré.