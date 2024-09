La Fonky Family dévoile son premier best-of

Après avoir fait la tournée des festivals cet été, la Fonky Family dévoilera son premier Best-Of le 27 septembre .

Un projet disponible à la fois en vinyle et en CD qui regroupera les plus grands classiques du groupe comme « Mystère et suspense », « Art de rue » en passant par « L’amour du risque » ou encore « Sans rémission ».

Légendaire, iconique, culte… les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ce groupe dont le nom résonne encore aujourd’hui et dont l’héritage se transmet de génération en génération. Née dans l’effervescence du Hip-Hop à Marseille, la Fonky Family débarque tel un ouragan dans le paysage musical hexagonal. En un battement de cœur, ils deviennent des leaders incontestés d’un mouvement, propulsés par des paroles percutantes et des rythmes envoûtants.