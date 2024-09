“Mehdi celle-là c’est pour toi”, l’hommage de Rim’k avec Tonton du Bled devant l’Arc de Triomphe

Un moment historique pour le rap français. Le 15 septembre 2024, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris, Rim’K du 113 a offert au public un moment inoubliable en interprétant son titre culte “Tonton du Bled” sur la prestigieuse scène érigée devant l’Arc de Triomphe sous forme d’hommage à Dj Mehdi, un moment émouvant dédié au producteur décédé en 2011 devenu une figure emblématique du rap français disparu prématurément.

En revisitant ce morceau emblématique des années 90 du groupe 113 produit par DJ Mehdi et extrait de l’album “Les princes de la ville”, Rim’K a transporté les spectateurs dans un voyage nostalgique à travers les souvenirs des allers-retours entre la France et l’Algérie. Le compère d’AP et Mokobé a également interprété son titre “King” présenté lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, démontrant ainsi son influence durable sur la scène musicale française.

Ce choix artistique de convier Rim’K à cet événement s’inscrit parfaitement dans la volonté des organisateurs des Jeux de Paris 2024 de célébrer la diversité culturelle de la France. En réunissant près de 70 000 spectateurs, le concert de clôture a été l’occasion de mettre en lumière différents genres musicaux et de souligner l’importance du rap dans le paysage culturel français.

RIM’K a interprété « Tonton du Bled » ce soir lors du Concert de Paris devant l’Arc de Triomphe ! #Paris2024 Un moment HISTORIQUE ✨pic.twitter.com/arUjg4YUy1 — Kultur (@Kulturlesite_) September 14, 2024