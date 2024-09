Wejdene brise le silence sur l’affaire Koba LaD et fait passer un message fort

La déclaration forte de Wejdene ! Le retentissement médiatique de l’affaire Koba LaD ne faiblit pas. Depuis le drame survenu le 10 septembre dernier, qui a coûté la vie à son ami proche Will, le rappeur et sa compagne, la chanteuse Wejdene, sont au cœur d’une intense médiatisation. Cette dernière vient enfin de prendre la parole pour rendre hommage à la victime de ce tragique accident et apporter son soutien à son petit ami.

Après avoir été placé en détention provisoire, Koba LaD avait tenu à s’exprimer publiquement, exprimant sa profonde douleur face à la perte de celui qu’il considérait comme un frère. Le rappeur avait souligné l’immense chagrin ressenti par la famille de la victime, promettant de les soutenir indéfiniment. Wejdene vient à son tour de prendre la parole sur ses réseaux pour défendre son compagnon. Face à la vague de critiques dont il faisait l’objet, la jeune chanteuse a tenu à rappeler l’humanité de Koba, soulignant les combats qu’il menait en silence et les démons qu’il tentait de surmonter. “Vous balancez des atrocités depuis des jours sans que personne ne vous dise rien”, a-t-elle lancé à ses détracteurs, avant d’ajouter : “Je serai toujours là, quoi qu’ils disent.”.

Dans une autre story Instagram, Wejdene a également rendu un hommage poignant à Will, qu’elle considérait comme un grand frère. L’interprète d’Anissa a décrit les derniers moments passés aux côtés de la victime, évoquant des heures de discussions et de rires. “Le cauchemar dans lequel je suis plongée depuis mardi soir ne veut pas s’arrêter“, a-t-elle confié, exprimant une douleur immense.

Ce soutien indéfectible de Wejdene envers Koba LaD témoigne de la force de leur relation. Les deux artistes, qui forment un couple depuis plusieurs mois, semblent plus unis que jamais face à l’adversité.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Koba LaD encourt de lourdes sanctions pénales, mais l’opinion publique reste divisée sur sa responsabilité dans ce drame.