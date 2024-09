SDM rejoint l’équipe d’AmineMaTue au Eleven All-Stars 2

SDM, nouvelle recrue de l’équipe d’Aminematue pour l’Eleven All-Stars 2 : le rappeur du 92i s’apprête à fouler la pelouse espagnole du Metropolitano Stadium de Madrid le 12 octobre prochain, il sera aligné aux côtés de Michou, Djilsi, Yannou JR et Carlito, le compère de Booba a aussi présente avec le streameur leur nouveau maillot en partenariat avec Nike.

SDM dans l’équipe française qui affrontera l’Espagne à l’Eleven All-Stars 2

Le paysage des rencontres sportives entre influenceurs s’enrichit d’un nouveau chapitre. En effet, le rappeur SDM vient d’annoncer sa participation au match retour Eleven All Stars, qui opposera une sélection de personnalités françaises à leurs homologues espagnols. Après avoir enflammé la scène du stade Jean-Bouin en 2022, le rappeur troquera cette fois-ci son micro contre un ballon rond.

Cette annonce a suscité un engouement considérable auprès des fans de SDM et des amateurs de football virtuel. SDM, connu pour sa passion du ballon rond comme ancien joueur dans les équipes de jeunes (il a joué contre des futurs professionnels comme Rabiot et Coman avec l’équipe de Clamart) et son soutien indéfectible au Paris Saint-Germain, apportera sans aucun doute une touche de fraîcheur ainsi que d’originalité à cette équipe déjà bien étoffée.