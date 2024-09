La réaction sans mâcher ses mots de Rohff sur l’hommage à DJ Mehdi

Alors que les premières critiques sur le documentaire en hommage à DJ Mehdi sont positives et que des nombreuses personnalités du monde du rap ont salué cette réalisation, Rohff a poussé un coup de gueule pour fustiger ce reportage qu’il n’a pas du tout validé et auquel il n’a pas souhaité participer.

Rohff démolit le reportage consacré à DJ Mehdi et menace !

Dans un long message publié sur ses réseaux, Rohff dénonce l’utilisation de son image dans le documentaire sur DJ Mehdi. Le reportage “DJ Mehdi : Made In France“, sorti le 12 septembre sur arte.tv, a suscité de nombreuses réactions. Alors que la plupart des réactions sont positives, Housni a exprimé sa profonde indignation quant à la manière dont son passé commun avec le DJ a été utilisé dans le film. “J’ai refusé d’y participer à maintes reprises (…) on respecte pas mon refus. Mon image a été utilisée pour franchir des limites que moi-même, j’évite aujourd’hui par conviction.” explique-t-il.

Le rappeur du 94 déplore le fait que son image ait été utilisée sans son accord dans le documentaire. Il a rappelé avoir refusé à plusieurs reprises de participer au projet et s’est dit déçu de voir que ses refus n’avaient pas été respectés. Rohff reproche également au réalisateur d’avoir déformé l’histoire de son groupe, la Mafia K1 Fry, pour mettre en valeur la figure de DJ Mehdi. Selon lui, cette manipulation a pour but de “romancer et crédibiliser la vie de DJ Mehdi comme s’il en avait besoin”.

“Je ne reproduirai pas les mêmes erreurs Thibaut, t’es tellement faible et dégueulasse que je ne viendrai pas cogner à ta porte. Tu m’observes depuis des années. T’es le genre d’opportuniste sans fierté qui colle aux baskets et aux noms des vraies personnes vivantes et même décédées pour te sentir quelqu’un le temps d’un docu mais croyez-moi on va régler ça comme il se doit. Profite bien de cette pub.”