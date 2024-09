Inoxtag fait exploser les streams du rappeur Laylow

De façon inattendue, sans sortir aucun nouveau titre, les écoutes de Laylow sur les plateformes de streaming viennent d’exploser, et cela, grâce au film documentaire de Inoxtag. Le rappeur peut remercier le Youtubeur qui avec la vidéo de son reportage de l’ascension de l’Everest a fait grimper ses streams.

Inoxtag offre un énorme coup de promo à Laylow !

L’effet boule de neige de “Kaizen“, comment un documentaire a relancé les écoutes d’un ancien titre de Laylow ! Le documentaire “Kaizen”, réalisé par Inoxtag et retraçant son ascension de l’Everest, a eu un impact bien au-delà du monde de l’alpinisme. En effet, cette production a généré un véritable phénomène de société, propulsant au sommet des charts le rappeur français Laylow.

Le documentaire Kaizen” sorti il y a quelques jours a rapidement conquis le public. La vidéo, qui relate l’exploit d’Inoxtag bat des records et cumule déjà plus de 23 millions de vues sur Youtube en trois jours d’exploitation. Ce succès fulgurant a eu des répercussions inattendues pour Laylow. Parmi les nombreuses musiques utilisées dans le reportage, on retrouve plusieurs titres de rap français. C’est le cas notamment de “Une histoire étrange” de Laylow, un morceau extrait de son album “L’étrange histoire de Mr. Anderson” paru au mois de juillet 2021.

Ce choix musical s’est révélé payant pour le rappeur, puisque sa chanson a connu un regain d’intérêt considérable depuis la sortie de “Kaizen”. En effet, grâce à l’exposition offerte par le documentaire, le single a effectué une remontée spectaculaire dans les classements musicaux. Il s’est ainsi hissé dans le top 10 des plateformes de streaming les plus populaires en France, en Belgique et même en Turquie et aux Philippines.

Dans une séquence diffusée sur les réseaux, Inoxtag a également fait découvrir à ses sherpas un autre morceau de rap français, le tube Dolce Camara de Booba et SDM.