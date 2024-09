Kid Cudi réagit au documentaire consacré à DJ Mehdi

Le documentaire “DJ Mehdi : Made in France” a suscité des nombreuses réactions dans le monde du rap français, Rohff notamment n’a pas apprécié ce film dédié à DJ Mehdi décédé en 2011, et d’autres en ont fait les louanges, ce n’est pas un moindre que Kid Cudi qui en atteste. L’artiste américain, figure de proue du hip-hop alternatif, a exprimé son admiration pour le travail du producteur français disparu trop tôt.

Dans un tweet devenu viral, Kid Cudi a incité ses millions d’abonnés à “regarder ce documentaire immédiatement”. Il a souligné l’importance de l’héritage laissé par DJ Mehdi, un artiste qui a repoussé les limites de la musique électronique et inspiré des générations de producteurs. Ce témoignage poignant de la part d’un artiste aussi influent que Kid Cudi vient confirmer l’impact de DJ Mehdi sur la culture musicale mondiale dans la fin des années 90 et au début des années 2000 qui a perduré à travers les époques. Il a laissé une empreinte indélébile sur la scène musicale française et internationale. “Croyez-moi. C’est une putain d’inspiration. Il y a tellement de choses que je ne connaissais pas sur lui. RIP à un pote et une LÉGENDE” a ajouté Scott Ramon Seguro Mescudi de son vrai nom dans son tweet.

Le reportage “DJ Mehdi : Made in France” réalisée par Thibaut de Longeville offre un aperçu inédit de la vie et de la carrière de DJ Mehdi, il met en lumière l’homme derrière l’artiste, ses influences, ses doutes et ses ambitions. On y retrouve les rappeurs interventions des rappeurs Kery James, MC Solaar, Manu Key ou encore Teddy Corona de la Mafia K’1 Fry pour rendre hommage au talent exceptionnel du DJ. Le documentaire est disponible sur arte.tv, ainsi que sur la chaine YouTube d’Arte en plusieurs épisodes.