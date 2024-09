Maeva Ghennam veut gravir l’Everest comme Inoxtag

Une annonce totalement inattendue Maeva Ghennam après avoir découvert le reportage d’Inoxtag sur son ascension de l’Everest.

Secouée par une récente agression à son domicile, Maeva Ghennam a trouvé une inspiration inattendue dans le monde des Youtubeurs. La célèbre influenceuse a révélé être une grande fan d’Inoxtag, après avoir visionné le documentaire sur son exploit d’avoir gravi l’Everest, elle a particulièrement été touchée. Loin de la tumultueuse actualité people, la jeune femme semble apprécier le contenu authentique et inspirant du vidéaste, qui a su conquérir le cœur de millions d’internautes avec son défi hors du commun.

Depuis la sortie du documentaire de son expédition sur l’Everest, Inoxtag enchaine les interviews et il a aussi levé le voile sur les coûts exorbitants pour réaliser ce rêve. Le jeune vidéaste a détaillé les nombreuses dépenses liées à cette aventure, allant des autorisations officielles aux équipements spécialisés, en passant bien sûr les salaires des guides et des porteurs. Cette transparence a surpris de nombreux internautes, qui ont découvert l’envers du décor de ce défi sportif hors du commun. Les révélations d’Inoxtag ont suscité un vif débat, certains internautes exprimant leur admiration pour l’ampleur de l’entreprise, tandis que d’autres se questionnent sur l’éthique d’une telle expédition, Maeva Ghennam est également allée à ses commentaires et a fait part de son inspiration devant les images de la vidéo du jeune créateur de contenu.

“Les filles, j’ai envie de gravir l’Everest.”, a réagi Maeva Ghennam en s’exprimant dans une vidéo à sa communauté de fans après avoir regardé le documentaire, “KAIZEN: 1 an pour gravir l’Everest” qui ne cesse de déchainer les passions depuis sa parution avec des millions de vues.