JoeyStarr et Pauline Latchoumanin, c’est officialisé

Lors du prestigieux Concerto pour la Paix, JoeyStarr a fait sensation en apparaissant sur le tapis rouge aux côtés d’une mystérieuse brune. Il s’agit de Pauline Latchoumanin, une jeune mannequin et actrice qui a rapidement conquis le cœur du rappeur.

Loin de l’image du bad boy, JoeyStarr s’est montré plus amoureux que jamais, affichant une complicité évidente avec sa nouvelle compagne. Cette apparition marque un nouveau chapitre dans la vie sentimentale du chanteur, qui a connu de nombreuses turbulences par le passé avec des nombreuses personnalités, tels que Béatrice Dalle, Leïla Dixmier, Maïwenn ou encore Karine Le Marchand.

JoeyStarr et Pauline Latchoumanin unis !

Le Concerto pour la Paix a été l’épicentre d’un véritable événement mondain, organisé par Omar Harfouch, il a réussi à réunir un parterre de stars, toutes plus glamour les unes que les autres. Parmi les nombreuses célébrités présentes, c’est le couple formé par JoeyStarr et sa nouvelle compagne, Pauline Latchoumanin, qui a particulièrement retenu l’attention des photographes et fait forte impression. Les deux tourtereaux, complices et amoureux, n’ont pas hésité à afficher leur affection au grand jour, suscitant ainsi l’admiration des invités et des médias.

Pauline Latchoumanin, jeune mannequin et actrice en pleine ascension, a su charmer le cœur du rappeur révélé dans les années avec le groupe NTM formé en compagnie de Kool Shen. Son élégance naturelle et son sourire radieux formaient un contraste saisissant avec l’image parfois rebelle de JoeyStarr. Le couple, apprêté pour l’occasion, a défilé sur le tapis rouge, suscitant les flashs des photographes et les commentaires élogieux des observateurs, l’occasion pour eux d’officialiser leur union publiquement.