La réponse de Wejdene aux critiques sur sa relation avec Koba LaD et le choc vécu

Depuis qu’ils ont officialisé leur relation, Wejdene et Koba LaD sont devenus l’une des cibles privilégiées des haters. Les deux artistes sont régulièrement confrontés à des commentaires haineux et racistes.

Lors d’une récente interview, Wejdene a confié avoir été profondément choquée par ces attaques. Malgré cela, la jeune chanteuse a affirmé qu’elle ne se laisserait pas abattre et qu’elle continuerait à vivre sa vie comme elle l’entend.

Le couple inattendu : Wejdene et Koba LaD se confient sur leur liaison

Le duo formé par Wejdene et Koba LaD ne cesse de faire parler de lui. Depuis qu’ils ont officialisé leur relation, les deux artistes sont confrontés à de nombreuses remarques désobligeantes et à des propos très critiques. À l’occasion d’un entretien avec Mouloud Achour, ils se sont confiés sur leur vécu.

Malgré les attaques, Wejdene et Koba LaD ont choisi de ne pas se laisser abattre. Lors de leur passage dans l’émission Clique, ils ont exprimé leur incompréhension face à ces réactions. L’interprète d’Anissa a notamment souligné que ces propos racistes l’avaient profondément affectée, mais qu’elle avait décidé de ne pas se laisser atteindre. “C’est notre vie perso’ qui a pris le dessus, on n’a pas réfléchi si on allait se mettre ensemble et si on allait se montrer. Dans tous les cas, on allait nous apercevoir”, a-t-elle confié avant d’ajouter sur son rapprochement avec Koba, “C’est des choses qui se font toutes seules, on s’est vus, on s’est rencontrés à un évènement et tu connais il y a des choses qui ne s’expliquent pas et tout va pour le mieux”.

“Moi ça me choque, 5 ans se sont écoulés et ça me choquera toujours les propos qu’ils ont sur moi. Après, on ne peut pas contrôler le monde.” s’est exprimé Wejdene sur les propos choquants à son encontre de ses détracteurs avant de conclure sur le sujet, “Après, il y a des gens c’est des fous […] j’ai arrêté de regarder tout ça, ça ne m’intéresse pas […] je ne banalise pas ce qu’ils me font, mais j’arrive à vivre avec […] ça m’a impactée”.