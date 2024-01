Wejdene regrette ses tubes Anissa et Coco, “je ne les aimais pas”

Très discrète depuis son dernier album, Wejdene a pris la parole sur TikTok dans une session de questions/réponses avec ses fans et a fait un bilan de sa jeune carrière en revenant sur ses débuts dans la musique ainsi que son tube “Anissa” qui l’a révélée.

Wejdene n’aime pas ses premiers tubes !

Suivie par des millions d’abonnés sur TikTok, Wejdene s’est confiée à son public sur l’application lors d’un live et s’est notamment exprimée sur ses deux hits “Anissa” et “Coco”. La chanteuse de 19 ans a expliqué que les deux morceaux ne correspondent pas à la musique qu’elle souhaite produire. L’ancienne artiste managée par Feuneu a pourtant connu la notoriété avec les deux titres cités et permis d’obtenir plusieurs récompenses, comme un disque de platine avec son premier album “16”, alors que son second projet “Glow Up” paru en fin d’année 2022 a été un échec musical.

“Mais je ne les aimais pas, je dis la vérité. Ces musiques, je ne voulais pas les sortir. C’est ce qui m’a fait décoller, je ne dis pas que je ne suis pas reconnaissante, mais je ne les aimais pas ces musiques. Ce n’était pas la musique que je voulais faire et tout ça parce que ce n’est même pas la musique que j’écoutais.”, déclare Wejdene concernant les deux singles nommés précédemment après avoir récemment annoncé avoir enregistré un featuring inédit avec le rappeur Josman. Elle souhaite désormais se diriger vers un style musical différent, inspiré des classiques du rap américain et du RnB, comme elle l’avait déjà mentionné auparavant.

“Dans mes playlists, il n’y a que du RnB, il n’y a que des musiques d’avant, il n’y a que des trucs que vous entendez comme ça. Il n’y a que ça. Ça ne me ressemblait pas. Et quand je leur disais que je ne voulais plus faire cette musique, je savais que ce n’était pas le moment de changer. Il y a un temps pour tout, ça allait être trop tendu pour les gens qui m’écoutaient en fait. Des fois, ça passe, des fois ça casse.”, ajoute Wejdene avant de conclure, “Je suis archi-reconnaissante de ces sons, je les ai pondus, ce sont mes bébés.”.