Maeva Ghennam dégoutée, aucun guide ne veut l’aider à gravie le Mont Blanc

L’exploit d’Inoxtag qui a réussi à gravir l’Everest et l’énorme succès du documentaire retraçant cette aventure ne cesse de susciter des réactions parfois controversées, certains ont trouvé une source d’inspiration à ce défi du Youtubeur comme Maeva Ghennam qui s’est décidée à gravir le Mont Blanc sauf que personne ne veut l’aider.

Après sa mésaventure Marseillais avec une attaque à son domicile de Marseille, Maeva Ghennam est retournée à Dubaï où la vie est plus paisible et comme des millions de personnes, elle a visionné le documentaire d’Inoxtag dans lequel il dévoile les images de sa préparation à monter l’Everest, un objectif atteint et qui a donné des idées à l’influenceuse. En effet, elle s’est lancée à la recherche d’un guide pour essayer d’atteindre le sommet du Mont Blanc.

Maeva Ghennam prête à tout pour monter le Mont Blanc connait déjà un gros revers !

« J’ai envie de gravir l’Everest ! Mais à mon niveau, il va falloir beaucoup d’entraînement et moi, je n’arriverais pas à couper les réseaux sociaux pendant un an comme Inoxtag. Je suis accro à vous. Je suis accro aux réseaux. Mais, peut-être que le mont Blanc c’est possible« avait-elle confié il y a quelques jours à sa communauté avant d’ajouter « Imaginez, je gravis le mont Blanc et en haut, je fais une photo Instagram. Ce serait quelque chose hein ! Ah ouais, j’ai envie ! J’ai besoin de parler avec un guide là« . Maeva Ghennam n’a pas menti à ses fans, elle s’est mis en tête de trouver un guide de montage pour la soutenir dans ce projet sauf que cela ne s’est pas passé comme elle l’avait prévu.

Effectivement, suite à cette déclaration, Maeva Ghennam s’est heurtée au refus de tous les guides qu’elle a contactés, mais elle souhaite persister dans son but et affirmé le sérieux de ses intentions, « Je suis très sérieuse, j’ai vraiment cette envie-là […] Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c’est la première fois que je fais une annonce et où je n’ai pas de réponse. En fait, je n’ai aucun montagnard qui me suit […] Je repasse une annonce, je recherche un guide pour gravir le Mont Blanc ».