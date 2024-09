Meek Mill craint ses liens compromettants avec le scandale Diddy

Las de voir son nom mêlé à l’affaire Diddy, Meek Mill lance un appel au public. Le rappeur américain propose une récompense de 100 000 dollars à toute personne pouvant fournir des preuves concrètes permettant d’identifier ceux qui propagent ces rumeurs infondées. Selon lui, ces allégations nuisent gravement à sa réputation et il est déterminé à rétablir la vérité

Au mois de mars dernier, lorsque les accusations d’agressions sexuelles visant Diddy ont éclaté, le nom de Meek Mill a été indûment mêlé à cette affaire. Un faux audio, supposément mettant en scène les ébats les deux rappeurs, avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Meek Mill avait alors fermement démenti ces allégations et toute relation avec Diddy.

Ces rumeurs ont pris de l’ampleur suite aux déclarations de Rodney « Lil Rod » dans sa plainte. En effet, Lil Rod affirmait qu’un « rappeur de Philadelphie, ancien compagnon de Nicki Minaj », avait eu une liaison avec Diddy. Étant donné sa relation passée avec Nicki Minaj, Meek Mill s’est retrouvé au cœur de cette polémique. Ces derniers jours, son nom est encore ressorti dans cette affaire suite aux récents rebondissements avec l’inculpation de Diddy pour trafic sexuel, sauf que Meek Mill ne comprend pas pourquoi il est cité en lien avec ce scandale et craint que cela puisse nuire à sa réputation.

Face à la persistance de ces rumeurs et aux récentes inculpations de Diddy, Meek Mill a décidé de passer à l’offensive. Il a annoncé sur X être prêt à verser une récompense de 100 000 dollars à toute personne pouvant apporter des preuves concrètes liant son nom à cette affaire. « Je veux engager une équipe d’enquêteurs qui paiera 100 000 dollars en liquide pour découvrir tous les détails spécifiques concernant le nom de Meek Mill dans l’affaire Diddy » a-t-il annoncé sur X avant d’ajouter, « La rue sait que ce n’est pas le cas pour moi… Nous parlons du côté commercial, de quelqu’un qui alimente ces mauvaises campagnes avec « meeek mill » encore une fois. J’ai reçu 100 000 $ pour une enquête approfondie sur qui alimente ces mauvaises campagnes et comment mon nom est exactement lié à cela… ».

Le rappeur affirme être victime d’une campagne de diffamation et souhaite mettre un terme à ces accusations infondées.

I wanna hire an investigative team 100k cash to find out every specific detail involving meek mill name to “Diddy” Case…. I also want them to look at who is powering the media involving “meek” anything to do with buddy! “Something not right”

The streets know wassup with me thats not the case….We talking about business side ,somebody powering these bad campaigns🤷🏾‍♂️ with “meeek mill” again I got 100k for a thorough investigation of who’s powering and how exactly my name connect to this…

— MeekMill (@MeekMill) September 23, 2024