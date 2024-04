Meek Mill réagit aux rumeurs d’une liaison avec Diddy

Meek Mill dément les rumeurs sur une relation avec Diddy ! Suite aux révélations sur l’affaire Puff Daddy, le rappeur de Maybach Music s’est retrouvé au cœur des allégations, notamment sur le fait d’avoir eu une relation amoureuse avec Sean Combs, qu’il a démentie et sur laquelle il vient de s’exprimer plus longuement.

C’est sur les réseaux sociaux que Meek Mill est sorti du silence pour prendre la parole sur le scandale impliquant Diddy. Des rumeurs accusent les deux rappeurs d’avoir eu une relation par le passé, un supposé enregistrement audio d’une liaison entre eux aurait même fuité sur le web sans que sa véracité soit prouvée. Robert Rihmeek Williams, de son vrai nom, a tenu à proclamer publiquement qu’il est hétérosexuel suite à l’information selon laquelle Rodney “Lil Rod” Jones ait déposé une plainte contre Puff Daddy, dans laquelle il assure qu’un “rappeur de Philadelphie qui est sorti avec Nicki Minaj“ a eu une liaison avec l’interprète de “Dirty Money – Coming Home”.

Meek Mill s’est rapidement retrouvé ciblé par cette déclaration, étant originaire de Philadelphie et ayant été en couple avec Nicki Minaj pendant près de deux années, de 2015 à 2017.

“Je ne crois plus aucune histoire à propos de Diddy depuis qu’ils ont menti sur moi ! Si quelqu’un essaie de m’agresser se*uellement, ça va mal se passer, vous ne savez pas ça ? lol. Je m’en fiche, mais vous perturbez mon fils, il a 12 ans et les gens disent que son père est g**, c’est dégueulasse, alors on s’en fout”, a écrit Meek Mill, père de trois enfants, sur le réseau social X en réaction aux rumeurs. Le rappeur américain poursuit ensuite : “Comment un mec peut essayer de coucher avec un autre mec et dire qu’un gars de Philadelphie l’a fait aussi ? Je veux que toutes les preuves soient dévoilées (…) Je ne fais pas partie de la partie bizarre ou cocaïne de l’industrie (…) Je ne suis pas un païen, comment suis-je arrivé dans cette conversation ? Parce que je change les lois et que j’ai une influence majeure”.

“Vous voyez ces rappeurs avec des styles ga*és, ils veulent ce look (…) laissez-leur ça, je viens de ce milieu de gangsters, de la survie dans la jungle”, a également écrit Meek Mill dans un autre message pour tenter de mettre fin aux rumeurs le concernant et Diddy.

