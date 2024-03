Un audio compromettant d’une relation de Diddy avec Meek Mill aurait fuité

“L’audio présumé Meek Mill et Diddy est la PIRE CHOSE que j’aie jamais entendue de toute ma vie ! J’aimerais pouvoir l’effacer de ma mémoire”, peut-on lire sur Twitter parmi les milliers de réactions à l’affaire Meek Mill et Diddy. La fuite d’un vocal d’une supposée relation entre les deux rappeurs américains a choqué les internautes.

Après les rumeurs d’une liaison passée entre les deux hommes il y a quelques semaines, Meek Mill avait fermement démenti les allégations d’une relation avec Diddy. Ce dernier se trouve depuis plusieurs mois sous le feu des accusations d’inconduite se*uelle. Les victimes de Puff Daddy sortent du silence pour l’incriminer et des plaintes ont été déposées à son encontre. Le rappeur du label Maybach Music Group, a de son côté, dénoncé une campagne de diffamation contre lui.

Meek Mill et Diddy : un audio présumé de leur relation choque les internautes !

La rumeur a éclaté suite aux révélations dans des documents juridiques des plaintes contre Diddy pour agressions se*uelles. Dans ces documents, il est révélé que celui-ci aurait eu des rapports avec un autre rappeur originaire de Philadelphie, ce dernier ayant été en couple avec Nicki Minaj. Rapidement, le nom de Meek Mill a surgi. Il a ensuite tenté de démontrer qu’il n’est pas homosexuel et qu’il n’a pas eu de relation avec Puff Daddy.

“Je viens de Philly, je ne touche pas à la cocaïne ou à la drogue bizarre… personne ne m’en propose, même parce que je suis costaud… Aucun homme ou je-ne-sais-quoi ne m’approcherait jamais pour parler de gay et tout le quartier ne bascule pas… Je me suis réveillé en voyant ça sur tous les blogs comme s’ils savaient que j’arrivais ! lol. Vous voyez ces rappeurs avec des styles gays, ils veulent ce look… laissez-leur ça”, avait notamment déclaré Meek Mill avant d’ajouter, “je viens de ce truc de gangster qui survit dans la jungle ! J’ai le droit de dire que je ne suis pas gay et je détruirai quiconque joue avec ma virilité”.

Ce lundi soir, suite aux investigations du FBI aux domiciles de Diddy à Miami et Los Angeles en raison des accusations de viol de quatre femmes, dont son ex-femme, Cassie, ou encore une plainte d’un ancien producteur pour agression se*uelle, Sean Combs se retrouve une nouvelle fois à la Une de la presse. Un audio a fuité sur les réseaux sur lequel on semble entendre les voix du rappeur et de Meek Mill pendant des ébats amoureux.

Aucun des deux rappeurs n’a pour le moment commenté cet audio dont l’authenticité ne peut être prouvée. Aucune information concrète ne démontre la véracité de cet audio et cela pourrait très bien être réalisé par l’intelligence artificielle. Alors que sur Twitter la vidéo est devenue virale avec des millions de vues et commentaires, la prudence est de mise.

