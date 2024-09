Diddy : l’invraisemblable explication sur ses milliers de bouteilles d’huile pour bébé

L’avocat de Sean « Diddy » Combs plaide la thèse de l’achat en gros pour justifier la présence de 1000 bouteilles d’huile pour bébé dans sa résidence.

Le célèbre rappeur américain Sean « Diddy » Combs a été arrêté et inculpé de trafic sexuel et de racket. Ses avocats défendent l’idée que la quantité importante d’huile pour bébé retrouvée dans ses propriétés est simplement due à ses habitudes d’achat en gros.

L’avocat de Diddy blâme une enseigne de grande distribution pour les 1000 bouteilles d’huile pour bébé !

Marc Agnifilo, l’avocat de Combs, a expliqué lors d’une interview que son client est connu pour acheter en grande quantité dans les magasins Costco (enseigne de grande distribution). Il a souligné que ces achats en gros sont courants aux États-Unis et que la présence d’un Costco à proximité de la résidence de Combs rend cette explication plausible. « Je veux dire, il y a un Costco juste en bas de la rue. Je pense que les Américains achètent en gros, comme nous le savons« , a déclaré Agnifilo au Post.

Agnifilo a également rejeté les allégations selon lesquelles les bouteilles d’huile pour bébé seraient liées aux activités illégales imputées à Combs. Il a affirmé que ces accusations étaient infondées et que son client était victime d’une campagne de diffamation.

Diddy a été arrêté le 16 septembre dans un hôtel de New York par des agents de la sécurité intérieure des États-Unis. Puff Daddy a été inculpé devant un tribunal fédéral de Manhattan le lendemain et accusé de trois chefs de trafic sexuel, de racket et de transport dans le but de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.