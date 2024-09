Damso comparé à Kanye West et Bianca Censori avec son look insolite à Milan

Depuis quelque temps, Damso fait l’objet de toutes les attentions. Entre les annonces de nouveaux projets musicaux et ses apparitions publiques, le rappeur belge ne cesse de faire parler de lui. Récemment, c’est son nouveau look et sa vie de couple qui ont attisé la curiosité des internautes, certains n’hésitant pas à le comparer à Kanye West et sa femme Bianca Censori.

Des images de la vie privée de Damso avec sa compagne font penser à Kanye West !

Après une pause musicale bien méritée, Damso est de retour en force avec de nouveaux projets musicaux qu’il s’apprête à sortir avant de se retirer du game l’année prochaine. Le rappeur belge a annoncé la sortie de son nouvel album « BĒYĀH » pour 2025, en attendant, il a dévoilé un projet regroupant ses anciens titres récemment et a confié sortir un projet surprise très prochainement pour faire patienter ses fans avant son dernier opus de sa carrière.

Avant de découvrir les nouveaux projets musicaux de Damso, l’artiste Belge participer à des nombreux événements comme la Fashion Week en Italie dans la ville de Milan aux côtés de sa compagne au défilé Acne ou encore en train de se promener dans la rue et son look vestimentaires interpellé les internautes, le rappeur vêtu de noir et affichant une complicité évidente avec Syenna. En effet, les récentes apparitions de Dems ont suscité de nombreux commentaires, les fans l’ont notamment comparé à Kanye West et Bianca Censori. Certains n’ont pas hésité à établir des parallèles avec Ye, évoquant une possible influence du rappeur américain sur le style de vie de Dems.

« Lol il va nous faire une Kanye west lui », « Kanye wesh », « C’est devenu un individu très étrange. », « Sa femme qui met des bottes et lui sort des claquettes… au final, il fait beau ou froid à Milan ? » ou encore « Perché comme k West le pote » peut-on lire dans les réactions de la vidéo.

Damso est à Milan 🇮🇹 pic.twitter.com/JHHlCwsIbT — DAMSO QALF (@qalf_damso) September 20, 2024