Wawacity, comment trouver la nouvelle adresse ?

Le site Wawacity vient encore de tomber ! L’activité site de téléchargement Wawacity continue d’être la cible des autorités françaises et vient encore de sévir avec le blocage de la dernière adresse du site active et pour le moment aucune autre URL n’est disponible pour accéder au contenu.

Wawacity fonctionne grâce à des liens de téléchargement directs vers des hébergeurs. Il vous suffit de cliquer sur le lien de votre choix et de télécharger le fichier sur votre ordinateur. Bien que Wawacity offre un accès facile à une multitude de contenus, il est important de rappeler que le téléchargement illégal de contenus protégés par des droits d’auteur est un délit passible de sanctions pénales et c’est pour cela que le site est contraint de changer fréquemment d’adresse pour contourner le blocage. L’URL se terminant en .gdn n’est désormais plus accessible en France, mais vous pouvez passer en utilisant un VPN afin de vous connecter avec une adresse depuis l’étranger et sinon pour attendre de connaitre une nouvelle adresse accessible depuis la France, vous avez la possibilité de suivre le canal Telegram du site, t.me/s/Wawacity_officiel pour connaitre son actualité.

Si vous souhaitez profiter de contenus de qualité tout en respectant la loi, de nombreuses plateformes de streaming légales existent, telles que Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Ces plateformes proposent un catalogue vaste et varié, avec des fonctionnalités avancées comme la haute définition, le téléchargement hors ligne et la possibilité de créer des profils personnalisés.

Wawacity offre une alternative attrayante pour les cinéphiles à la recherche de nouveautés. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et de privilégier les plateformes légales pour soutenir la création artistique et éviter tout risque juridique.

N’oubliez pas : Le piratage nuit à l’industrie du cinéma et de la télévision. En consommant des contenus de manière légale, vous contribuez au financement de nouvelles productions et vous encouragez la création artistique.