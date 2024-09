Booba prêt à témoigner contre Diddy avec le soutien de 50 Cent

Après l’annonce de la sortie prochaine d’un documentaire sur Netflix sur Diddy accusé de trafic sexuel, Booba a révélé avoir été contacté par 50 Cent pour témoigner sur Puff Daddy et ses révélations devraient donc se retrouver dans le reportage. Le deux hommes se sont brièvement fréquentés à l’époque de la sortie de leur collaboration sur le titre “Caesar Palace“.

50 Cent demande la collaboration de Booba contre Diddy

“Je connais tout sur tout dans ce milieu…“, affirme Booba en confiant avoir été invité par 50 Cent à prendre la parole dans son documentaire contre Diddy dans lequel le rappeur américain a promis des révélations chocs contre Sean Combs accusé d’extorsion et de trafic sexuel, le producteur est en détention depuis une dizaine de jours et le juge a refusé toutes les demandes de libération malgré les montants astronomiques proposés des cautions par son avocat.

Le monde du rap américain est secoué par cette nouvelle polémique. 50 Cent, l’éternel rival de Diddy est prêt à tout pour lui nuire et dévoiler toutes les vérités au public. Cette série, destinée à Netflix, promet de révéler les dessous sombres de l’industrie musicale et d’éclairer les accusations de trafic sexuel qui pèsent sur Sean Combs, de son vrai nom. En s’associant à la réalisatrice Alexandria Stapleton, 50 Cent ambitionne de livrer une enquête approfondie sur plusieurs décennies. Le rappeur du Queens a assuré que ce documentaire donnerait la parole aux victimes présumées et que les bénéfices seraient reversés à des associations de lutte contre les violences sexuelles.

Le scandale a pris une nouvelle dimension avec en France l’annonce de Booba, qui a été contacté pour témoigner dans le documentaire. Le rappeur français, connu pour ses prises de position sans filtre, a suscité la curiosité de ses fans en évoquant ses connaissances sur le milieu du rap américain. “Fifty m’a contacté pour témoigner dans l’interview Netflix sur Diddy. À ton avis, j’y vais ou pas ?”, s’est exprimé Booba sans confirmer s’il a accepté ou non la proposition. “Nous rappelons que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip-hop et de sa culture” a tenu à préciser 50 Cent sur la réalisation de ce documentaire.