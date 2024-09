Rohff balance des rumeurs compromettantes et privées sur Booba

Rohff dévoile des secrets intimes sur Booba, les échanges compromettants se poursuivent entre les deux rappeurs. Le rap game français est une nouvelle fois secoué par un scandale entre Rohff, toujours aussi provocateur qui a mis le feu aux poudres en partageant des informations confidentielles sur la vie privée de Booba. Le rappeur du 94 a notamment accusé son rival de fréquentation de milieux nocturnes sulfureux et de comportements addictifs.

Rohff et Booba se livrent encore une guerre sans merci sur les réseaux ces derniers jours. Les attaques se multiplient et les révélations sont de plus en plus choquantes. Dans ce nouvel épisode de leur conflit, Rohff a franchi un cap en dévoilant des informations particulièrement compromettantes sur la vie privée de son rival, mettant en cause son comportement et ses fréquentations.

Rohff s’acharne sur Booba et balance des dossiers privés !

Dans une série de publications sur les réseaux sociaux, Rohff a accusé Booba de fréquenter assidûment des établissements nocturnes de Miami, notamment le célèbre Twist Club, où il se livrerait à une consommation excessive de substances illicites. Le rappeur du 94 a également évoqué des comportements déplacés envers les femmes, particulièrement des jeunes filles qu’il considérerait comme de simples proies. “Il fréquente le Twist Club sur Washington Avenue à Miami sous l’effet de crystal meth, kétamine, GHB, en mode extrême. Mais le matin, il n’a plus aucun souvenir.” assure Housni dans un long message avant de pousuivre, “Demandez-lui du Twist Club, allez voir où il passe ses soirées, il vous dira qu’il chante arc-en-ciel, non ? Pompéi ? Il vous l’avoue en clair.

“Il aime se faire manipuler, les jeunes filles sont une proie facile pour lui.”. Avec ses manucures et ses jambes épilées MDR, mais les femmes matures, il les évite, il les méprise, c’est du concret.” ajoute encore Rohff pour enfoncer Booba. Ces allégations particulièrement ont été accompagnées de références à une ancienne rumeur concernant une relation présumée entre Booba et une femme transgenre, Jade, ancienne Miss Trans France. Housni a relayé les témoignages de Jade, qui affirmait avoir rencontré un rappeur français lors du tournage d’un clip vidéo et avoir entretenu une relation avec lui.

“Je te sens énervé, pars pas frapper un innocent, fais-toi une tisane oklm… T’auras une certf un jour t’inquiètes pas.”, a commenté Booba de son côté visiblement pas vraiment affecté par les attaques de Rohff à son encontre.