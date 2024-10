SDM et Sheryfa Luna, c’est fait

Le nouvel album de SDM intitulé “À la vie, à la mort” réussit un bon démarrage. Disponible depuis le 27 septembre dernier, le projet cartonne sur les plateformes de streaming et c’est notamment le morceau “Pour Elle” repris d’un ancien titre de Sheryfa Luna qui connait un franc succès.

SDM et Sheryfa Luna réunis !

SDM totalise 4,3 millions de streams en une journée sur Spotify avec “À la vie, à la mort” ! Quelques jours après la parution de ce nouvel opus, le rappeur du 92i a placé plusieurs titres dans le Top de 50 des singles les plus écoutés en France sur Spotify. Les chansons, “Toka” avec Hamza, “Metallica” avec Werenoi, “Cartier Santos” sont parmi les plus populaires et un autre morceau ce démarque, c’est le titre “Pour elle” qui a pris la première place du classement des chansons les plus écoutées en détrônant le tube “Sois pas timide” de Gims. En trois jours d’exploitation, cette chanson cumule déjà près de 1,7 million d’écoutes.

“Pour elle” a pris la première place du Top 50 France Spotify et sur Apple Music, la deuxième du Top 50 France Deezer, la troisième des tendances musique sur Youtube avec près de 450 000 vues sur la plateforme, le single s’annonce comme un futur hit en puissance. Certains auditeurs ont noté une similitude entre ce titre et une ancienne chanson de Sheryfa Luna. En effet, SDM s’est inspiré de la chanteuse en reprenant le refrain du single “Il avait les mots” paru en 2007 et le rendu est juste génial.