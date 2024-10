Les craintes de Kim Kardashian sur Bianca Censori et Kanye West

La surveillance accrue pour protéger ses enfants du couple Kanye West et Bianca Censori de Kim Kardashian dont encore parler. La candidate de téléréalité n’est pas rassurée face aux agissements de son ancien mari avec sa nouvelle compagne et n’hésite pas à faire part de ses craintes.

Les tensions entre Kim Kardashian et Kanye West ne cessent de s’intensifier, notamment en ce qui concerne la garde de leurs enfants. Face aux comportements jugés inappropriés de son ex-mari et de sa nouvelle épouse, Bianca Censori, la star de télé-réalité a décidé de renforcer la surveillance de ses enfants lors de leurs visites chez leur père. Selon des sources proches du couple, Kim Kardashian aurait engagé des religieuses et des agents de sécurité pour veiller sur ses enfants et s’assurer qu’ils évoluent dans un environnement sain et sécurisé. Cette décision témoigne de ses inquiétudes concernant le bien-être de ses enfants et de sa volonté de protéger leur innocence.

“Il y a un programme très strict : à quelle heure ils se couchent, ce qu’ils mangent, quand ils mangent, quelle quantité de sucre, ils consomment. Où ils vont exactement et à quel point ces endroits sont bondés” a confié un proche au média Sun en expliquant. L’informateur a aussi confié au journal que Kim est très inquiète face aux scandales sur le couple parus dans la presse ces dernières choses, “Chaque semaine, c’est quelque chose de différent et elle craint que ce ne soit plus un environnement sain pour les plus jeunes”.

Face aux polémiques concernant Kanye West et Bianca Censori, Kim Kardashian aurait donc fait le choix de placer sous surveillance ses enfants lorsqu’ils sont avec le couple et elle envisage d’instaurer des règles strictes à Ye lors de la garde de North, Saint, Chicago et Psalm.