“Des esclaves par terre en train de…”, Gims ressort le dossier choc de sa rencontre avec Diddy

Après Rohff et Booba, c’est au tour d’un autre rappeur français de réagir au scandale Diddy, Gims. Comme B2O, l’ancien leader du groupe la Sexion d’Assaut a ressorti de ses archives une vidéo lors d’un passage télévisé dans lequel il confie une anecdote troublante de sa rencontre passée avec Puff Daddy.

Une expérience troublante, Gims révèle les détails de sa rencontre privée avec Diddy

Alors que l’affaire Diddy continue de faire la une des médias, chaque jour de nouvelles voix s’élèvent pour témoigner, soit des victimes du célèbre producteur américain, soit des personnalités sur les soirées ou les rencontres avec Sean Combs. Gims, le célèbre rappeur français, a récemment partagé en vidéo sur ses réseaux un souvenir glaçant de sa rencontre avec le producteur américain.

Lors de l’émission télévisée “La nuit nous appartient” en 2012 animée par Mustapha El Atrassi, en promotion pour l’album “L’apogée” de la Sexion D’Assaut, les membres du groupe du se sont exprimé sur la rencontre avec Diddy avec qui ils auraient dû enregistrer une collaboration ou encore un remix du tube “Wati By Night“. Le groupe parisien a finalement posé sur un remix du single de “Hello Good Morning” pour Puff Daddy. En direct à la télévision à l’époque, le leader de la Sexion d’Assaut avait raconté comment il avait été invité par Diddy dans sa suite d’hôtel lors de son séjour à Paris. Une invitation qui, avec le recul, apparaît comme une invitation à pénétrer dans un univers sombre et trouble. Les révélations de Cassie et les récentes accusations portées contre Diddy donnent une nouvelle dimension à ce récit, qui prend des allures de témoignage accablant aujourd’hui.

“Je suis au restaurant, avec Dawala, on discute. Au même moment sur Skyrock, Diddy est invité. Pendant la pub, Wati by night, il pète les plombs” décrit tout d’abord Gims sur le contexte de son histoire avant de continuer, “Difool (animateur de Skyrock) nous appelle pour nous dire qu’il veut nous voir. On arrive direct à l’hôtel Georges 5, P. Diddy il sort, costard, on le voit. Accolade, machin, il nous monte dans sa chambre, pendant ce temps-là, des esclaves par terre en train de travailler…“.

Ce témoignage de Gims vient s’ajouter à la longue liste d’accusations portées contre Diddy.