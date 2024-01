Will Smith : sa gifle aux Oscars sauve sa relation avec Jada Pinkett

Un scandale pour la bonne cause ! Le 28 mars prochain aura lieu la 94e cérémonie des Oscars alors que l’édition de 2022 marque encore les esprits avec l’incident de la gifle en direct de Will Smith envers Chris Rock pour s’être moqué de sa femme Jada Pinkett Smith. Cette dernière a confié que l’incident a sans doute sauvé leur couple.

C’est dans une interview pour le média Daily Mail que Jada Pinkett Smith s’est confiée sans concession sur cet incident survenu aux Oscars en 2022. À l’époque de la polémique, le couple ne vivait plus ensemble, et Chris Rock aurait tenté de faire des avances à Jada. “Will et moi étions en train de divorcer. Cet été-là, Chris, il pensait que nous allions divorcer. Il m’a appelée et en gros, il m’a dit : « J’adorerais sortir avec toi. »” a-t-elle expliqué dans un entretien pour People en précisant que l’humoriste s’est ensuite excusé en apprenant qu’ils n’ont pas divorcé.

La gifle de Will Smith l’a fait bannir de la cérémonie des Oscars. Alors qu’à l’époque, l’acteur avait inquiété ses enfants après l’affaire de la baffe, il a réagi avec une déclaration d’amour à sa compagne. Et comme elle l’a assuré à Daily Mail, à ce moment-là, elle était dans une période de doute et de remise en cause de leur couple, mais ce geste lui a fait comprendre l’importance de leur relation : “Il m’a fallu cette gifle pour comprendre que je ne le quitterai jamais. Qui sait où en serait notre relation si cela ne s’était pas produit ? J’ai failli ne pas assister aux Oscars cette année-là, mais je suis contente de l’avoir fait”.

Jada Pinkett Smith a d’ailleurs décidé de donner un surnom à cet incident : “J’appelle ça la « gifle sacrée » maintenant parce que tant de choses positives sont venues après”.