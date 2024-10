Diddy aurait été prêt à frapper Will Smith à cause d’une rumeur avec Jennifer Lopez et Jada Pinkett

Une rumeur explosive vient de refaire surface dans le monde du show-business : Diddy aurait eu l’intention de se battre avec Will Smith après avoir découvert que ce dernier et sa femme, Jada Pinkett Smith, auraient tenté de séduire Jennifer Lopez lors d’une soirée. Cette rumeur, révélée par l’ancien garde du corps de Puff Daddy, avait suscité un vif intérêt à l’époque de sa révélation et a resurgi dernièrement en raison des polémiques liées au rappeur américain.

Les origines d’une rumeur explosive entre Diddy, Jennifer Lopez et Will Smith !

Tout a commencé lors d’une interview sur le podcast « The Art of Dialogue » où Gene Deal, l’ancien garde du corps de Diddy, a partagé cette anecdote surprenante dans cet entretien publié il y a un peu moins d’un an sur Youtube. Selon Deal, la scène se serait déroulée lors d’une fête d’anniversaire organisée par Matt Damon pour Ben Affleck.

La réaction de Puff Daddy

Face à cette accusation surprenante, Diddy n’avait pas pu cacher son étonnement. Lorsqu’il a été interrogé sur cette rumeur à l’occasion de son passage dans l’émission de Jimmy Kimmel après les propos de Gene Deal, le rappeur a réagi avec humour et incrédulité. L’animateur avait en effet décidé de déterrer ce vieux potin impliquant l’ex de Puff Daddy, Jennifer Lopez, ainsi que Will Smith et Jada Pinkett Smith. Selon la rumeur, pendant que Sean Combs fréquentait J-Lo, Smith et sa femme auraient tenté de l’inviter dans une petite aventure à trois.

« J’ai vu un gars sur internet l’autre jour qui disait qu’il était ton garde du corps. Il a affirmé que lorsque tu sortais avec J.Lo, Will Smith et Jada ont essayé de l’inviter à un plan à trois, et que tu voulais te battre avec Will Smith. Est-ce vrai ? », avait lancé directement Jimmy Kimmel à Diddy qui a clairement démenti les accusations, assurant qu’il était au courant de cette rumeur et qu’il la trouvait absurde.

Suite au scandale d’agressions sexuelles avec plus de 120 plaignants contre Diddy, l’anecdote de Gene Deal est ressortie ces derniers jours sur le web. Dans la séquence, le garde du corps avait décrit, « Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Puff, Will Smith, et Jada étaient assis d’un côté de la salle », avant de poursuivre, « Mais c’est Diddy qui a soudainement ressenti la tension dans la pièce. Quand il s’est levé, il a croisé ses bras d’une manière particulière. Je me suis approché de lui et il m’a dit : ‘Yo, je crois que Will et Jada essaient de draguer Jennifer. Reste près de moi parce que je vais lui mettre un coup.’ ».

Deal n’a pas pu s’empêcher de rire en racontant ce moment, admettant qu’il pensait que Will Smith aurait peut-être donné du fil à retordre à Diddy dans un combat.