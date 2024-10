« tu t’es fais… », l’affaire Diddy éclabousse Booba selon Rohff qui attise la polémique

Le dossier Diddy a aussi des répercussions inattendues en France sur les rappeurs. En effet, Rohff s’est immiscé dans cette affaire en accusant son rival de longue date, Booba, d’être impliqué dans des faits similaires en relayant des propos d’une femme qui aurait assisté aux soirées controversées du producteur américain.

Les accusations de Rohff ont commencé lorsque Booba a partagé sur ses réseaux un témoignage évoquant une soirée privée chez un milliardaire, où il aurait côtoyé Diddy pour révéler qu’il y avait bien des soirées dans les soirées lors de leur rencontre, mais auxquelles il n’a pas participé avant d’annoncer que 50 Cent l’a contacté pour la réalisation de son documentaire sur les révélations contre les méfaits de Puff Daddy. Les publications, interprétées comme une tentative de se distancier des agissements du producteur américain par Housni a inspiré ce dernier pour s’en prendre à son ennemi.

Révélation choc contre Booba dans l’affaire Diddy selon Rohff…

Rohff a saisi l’opportunité pour s’attaquer à Booba et tenter de le discréditer. Sur son compte Twitter, Housni a accusé son B2O d’avoir lui-même évoqué l’utilisation de GHB dans ses chansons, impliquant ainsi sa connaissance des pratiques pour droguer les gens utilisés par Diddy sauf que les paroles citées n’ont pas été prononcées par le DUC dans ses morceaux et depuis la publication a été supprimée. Rohff a également partagé une vidéo d’une femme témoignant de ses expériences lors d’une soirée avec Diddy, laissant entendre que Booba pourrait être l’un des hommes mentionnés.

« Affaire Diddy/Rappeur Français (Révélation Choc et Historique). Cette femme était présente à une After party de Diddy en 2005 à Miami. La fameuse Go sûre de l’époque ne veut pas divulguer le nom parce qu’un ami du rappeur français en question l’a menacé par message privé hier soir après l’émission et mon tweet. Je vous laisse deviner de qui elle parle. », écrit tout d’abord Rohff en faisant référence à Booba sans le mentionner. « Quel rappeur français s’est fait péné***r par tous les orifices par Diddy et autres sous G.H.B à Miami ? Écoutez bien les détails, elle a parlé très français. Pas besoin d’être Columbo, tout est clair cette fois-ci ! la menace pas, genre, elle est pas loyale, mais lol t’es loyale avec qui toi ? Assume ta vraie nature et fais pas chier, tu t’es fais fourrreeeyyyyy. Askip C’était filmé , prie pour que ça ne sorte jamais un jour ! Ah we c’est Nwaarrr comme tu dis. Fin du game », poursuit Housni.

Très actif sur le réseau social X, Booba n’a pas encore donné suite à cette nouvelle provocation et accusation de Rohff, mais il ne devrait pas tarder à répliquer.

