50 Cent dégomme le rap actuel, devenu stupide !

50 Cent dénonce la dégradation du hip-hop : « J’ai dû puiser dans ma stupidité ».

50 Cent, figure emblématique du hip-hop américain, a récemment exprimé son désarroi face à l’évolution du genre musical qui l’a fait connaître. Dans une interview accordée à Earn Your Leisure, l’interprète de « In da Club » a vivement critiqué ce qu’il considère comme une perte de substance et d’authenticité dans le hip-hop contemporain.

Un constat amer sur l’état du hip-hop ! Selon 50 Cent, le hip-hop d’aujourd’hui s’est éloigné de ses racines et s’est transformé en un produit commercial superficiel. Le rappeur déplore la prédominance des thèmes superficiels, au détriment de messages plus profonds et engagés. « Si tu écoutes la musique qui sort aujourd’hui, je dois puiser dans ma stupidité », a-t-il déclaré, soulignant ainsi le décalage entre son propre style et les tendances actuelles.

Fifty a toujours défendu un hip-hop authentique et engagé, appelle à un retour aux fondamentaux du genre. Il regrette une époque où les paroles étaient plus travaillées et où les artistes avaient un message à faire passer. « Aujourd’hui, on ne parle que de l’argent facile et des choses superficielles », a-t-il ajouté. « Je dois aller chercher du côté stupide de ma personnalité pour écrire des trucs efficaces quand on en vient au moment d’écrire les morceaux« . Ces propos illustrent bien la difficulté que certains rappeurs de l’ancienne génération éprouvent à se connecter avec la musique actuelle et à trouver sa place dans un paysage musical en constante évolution.

Face à cette évolution, 50 Cent a décidé de se tourner vers d’autres projets. Il a ainsi réduit sa production musicale pour se consacrer au cinéma et à d’autres initiatives qu’il juge plus porteuses de sens. « C’est pour ça que je ne crée plus autant de morceaux que ce que j’ai pu faire par le passé, et que j’ai préféré me lancer dans la production de films et développer d’autres projets », a-t-il expliqué. « Parce que je pense pouvoir changer les choses à une plus grande échelle avec ses projets. ».