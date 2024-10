« Il saignait des fesses… », Usher hospitalisé après une agression de Diddy ?

L’ombre d’un nouveau scandale pour Diddy suite à la révélation d’une présumée d’agression sexuelle présumée sur Usher.

Les révélations sur les agissements soupçonnés de Diddy continuent de faire trembler les personnalités du monde de la musique. La dernière en date ? Une accusation choc portée par l’ancien garde du corps du rappeur, Gene Deal, qui affirme qu’Usher aurait été victime d’une agression sexuelle de la part du producteur, alors qu’il n’était qu’un adolescent. Dans une interview pour le podcast The Art of Dialogue, Gene Deal a livré des témoignages glaçants sur les agissements de Diddy. Si les accusations de trafic sexuel et d’agressions sexuelles visant Puff Daddy font déjà l’objet d’une enquête, c’est cette nouvelle révélation concernant Usher qui a jeté un froid supplémentaire sur l’affaire.

Selon Deal, Usher aurait été hospitalisé après avoir été agressé sexuellement par Puff Daddy. « Puff a envoyé ce petit garçon à l’hôpital« , a-t-il déclaré, utilisant le surnom de Diddy en évoquant les rumeurs qu’il a entendues en privées lorsque Usher n’était qu’un enfant à cette époque. Ces propos, bien que non vérifiés de manière indépendante, viennent s’ajouter à la longue liste d’allégations à l’encontre du producteur, renforçant l’idée d’un prédateur sexuel opérant dans l’industrie musicale. Usher lui-même a déjà évoqué son expérience avec Sean Combs, la qualifiant de « curieuse » et même de « folle ». Bien qu’il n’ait pas confirmé les accusations d’agression sexuelle, ses propos semblent corroborer un environnement malsain et potentiellement dangereux.

Le silence d’Usher, comme celui de nombreuses victimes présumées, est compréhensible. Les pressions exercées par des personnalités influentes comme Diddy peuvent dissuader les victimes de parler, par peur de représailles ou par crainte de ne pas être crues.