Maes s’attaque ouvertement à Lacrim et l’accuse d’être un « traître »

Le rap français va-t-il avoir droit un nouveau clash entre deux rappeurs ? Déjà en conflit avec Booba, Maes s’en est récemment pris aux autres rappeurs du label de son rival, le 92I avec un gros coup de pression, cette fois-ci, l’artiste Sevranais vient de cibler, Lacrim.

Maes lance une pique à Lacrim

Tout a commencé par un partage sur les réseaux sociaux d’un classement des titres les plus streamés de Lacrim sur Spotify. figure à la première place le single « A.W.A » avec French Montana, le titre cumule 84 millions de streams sur Spotify, suivi par le morceau « Ce soir ne sors pas » avec Gims et ses 53 millions d’écoutes. Parmi ces titres, on retrouve en troisième position le morceau « Boston George » avec 44 millions de streams, une collaboration entre Maes et Lacrim parue en 2020 sur la mixtape « R.I.P.R.O, volume 4« . C’est à ce moment précis que l’auteur d’Omerta a décidé d’intervenir en découvrant ce Top 10 de son ancien compère en accompagnant le partage de la story d’un message énigmatique : « Combien de traîtres, on a aidé« .

Cette phrase, volontairement ambiguë, a immédiatement suscité de diverses interprétations parmi les internautes. Certains y voient une simple pique, d’autres y décèlent une véritable accusation de trahison. En tout cas, il est clair que Maes cherche à provoquer une réaction de la part de Lacrim avec cette publication alors que ce dernier n’a pas encore répliqué pour le moment, il ne risque pas d’apprécier ce tacle.

Bien qu’ils aient collaboré par le passé, les relations entre Maes et Lacrim semblent donc s’être dégradées au fil du temps. Les raisons de cette animosité restent encore floues actuellement.