165 rappeurs réunis pour un freestyle historique, Jul bat un nouveau record

Jul vient une fois de plus de marquer l’histoire du rap français en réunissant 165 artistes pour un freestyle monumental de plus d’une heure 17 minutes. Ce feat inédit, dévoilé dans le cadre de son projet « 13’Organisé 2« , s’est déroulé dans le mythique Stade Vélodrome de Marseille avec tous les rappeurs présents à l’exception d’Akhenaton du groupe IAM. Une performance qui témoigne de l’influence grandissante du rappeur Marseillais et de sa capacité à fédérer les artistes autour de projets ambitieux.

Jul va toujours plus loin et regroupe tout le rap marseillais dans une seule vidéo !

Lancé le 4 octobre dernier, « 13’Organisé 2 » est la suite tant attendue du premier volet qui avait déjà rencontré un succès phénoménal. Pour cette nouvelle édition, Jul a largement dépassé les attentes en réunissant plus de 150 artistes de la région marseillaise. Un véritable tour de force qui témoigne de l’énergie créative et de l’ambition du rappeur. Le freestyle de plus d’une heure, qui rassemble quasiment tous les artistes du projet, est une véritable prouesse technique et artistique. Tourné dans l’enceinte du Stade Vélodrome, il offre un cadre exceptionnel à cette performance collective. Bien que certains artistes emblématiques comme Akhenaton n’aient pu être présents, la majorité des participants ont répondu présent pour ce moment historique.

En réunissant autant d’artistes, Jul rend hommage à la scène rap marseillaise, dont il est l’un des représentants les plus emblématiques. Ce projet collectif est une véritable célébration de la culture hip-hop de la cité phocéenne, témoigne de la vitalité de ce mouvement musical dans la ville phocéenne, l’ONVI du rap français s’affiche comme un porteur d’un message fort d’unité et de partage.

« Merci à tous ceux qui me soutiennent toujours depuis le début, ceux qui ne m’ont jamais abandonné. La vie fait que je ne suis pas souvent sur les réseaux… Mais je serai toujours là pour partager ma musique, mon quotidien et mes pensées. Mon objectif, c’est de vous offrir du plaisir, remplir les stades et apporter de la lumière, de la joie et de la bonne humeur dans ma ville« , s’est exprimé sur ses réseaux après la sortie de la compilation « 13’Organisé 2 ».