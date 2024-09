Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Usher dans la tourmente suite au scandale Diddy

L’arrestation de Sean Combs a jeté une ombre sur le monde du show-business. Accusé de trafic sexuel, le rappeur voit son image ternie. Mais quelles sont les répercussions de ce scandale sur son cercle d’amis ? De nombreuses célébrités, comme Usher, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lopez, ont été proches de Diddy. Si aucun élément ne les lie directement aux faits reprochés au rappeur, leurs relations passées avec lui interrogent.

Des répercussions suite à la polémique Diddy contre des célébrités !

Depuis l’interpellation de Diddy, certaines anciennes connaissances du rappeur, comme 50 Cent et Mary J. Blige, se sont prononcées contre lui. Cependant, de nombreuses autres célébrités proches du producteur américain au fil des ans sont restées silencieuses, malgré les allégations selon lesquelles il organisait des soirées dépravées controversées dans sa villa. Pour le moment, aucune accusation ne suggère que des célébrités proches Sean Combs aient été impliqués dans une activité illicite, beaucoup ont été conviés à ses soirées et apparaissent sur des anciennes photos à faire la fête. Les clichés Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio et Justin Bieber en compagnie de Puff Daddy ont refait surface ces derniers jours.

Suite à la diffusion des photos, des questions se posent sur ce que ces stars pourraient savoir, même s’il n’est pas prouvé actuellement que les personnalités citées sont mêlées à quoi que ce soit d’illégal. Jennifer Lopez a un jour révélé que Diddy était le premier homme à l’avoir trompée pendant leur relation, leur romance a duré deux années entre 1999 à 2001. J-Lo a confié l’avoir toujours soupçonné, notamment lorsque le rappeur partait en soirée pour quelques heures et puis disparaissait toute la nuit. Le passé trouble entre de Puff Daddy aurait aussi causé la rupture entre Lopez et Ben Affleck.

Les anciennes relations avec Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio ou encore Usher intriguent

Dans des images qui ont resurgi d’une vidéo Vogue de 2018 intitulée « 73 Questions with Sean Diddy Combs », Diddy révèle un aperçu de sa vie festive. Au cours de l’interview, il s’exprime sur sa liste d’invités pour les fameuses « White Parties » et nomme « Leonardo DiCaprio« . Une photo datée de 1998, le jeune DiCaprio apparait lors d’une soirée blanche de Sean Combs mais rien ne prouve que l’acteur était au courant des activités illicites du rappeur.

Usher de son côté a affirmé avoir été témoin de choses « assez folles » alors qu’il vivait avec Diddy à l’adolescence. Dans une interview de 2016, il a évoqué son expérience de vie avec Puff Daddy en 1994 alors qu’il n’avait que 14 ans et a décrit, « J’ai eu la chance de voir certaines choses… Je ne sais pas si je pouvais y participer et même comprendre ce que je regardais. ». Suite à l’arrestation de Diddy, le chanteur de RnB a lancé une discussion sur les réseaux lorsque son compte X a été supprimé avant d’expliquer profil a été piraté.