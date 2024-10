« Il a toujours revendiqué Rohff », voici pourquoi Rohff a fait la paix avec Benzema

L’histoire de l’amitié entre Rohff et Karim Benzema s’est bien terminée. Ces deux personnalités, issues de milieux populaires, ont vu leur destin se croiser et se lier au fil des années au début de leurs carrières respectives avant de s’éloigner suite à des différends. Dans une interview, Housni est revenu sur ses liens avec l’ancien buteur Madrilène et leur récente réconciliation.

Rohff et Karim Benzema : une amitié scellée par le temps

Les deux hommes se sont rencontrés à une époque où leurs carrières commençaient à prendre forme. Rohff, déjà une figure incontournable du rap français, et Benzema, un jeune espoir du football, partageaient une vision commune et une ambition débordante. Leur amitié s’est rapidement construite sur des bases solides, forgée par des expériences communes et des valeurs partagées dont leur collaboration sur le morceau « Fais-moi la passe » en 2010. Cependant, au fil des années, la distance s’est creusée entre les deux hommes. Les exigences de leurs carrières respectives les ont éloignés géographiquement et professionnellement ou encore les conflits, KB9 s’est rapproché de Booba en apparaissant dans le clip « Walabok » 2015, le rival de Rohff.

Le récent échange de messages à l’occasion de la sortie de l’album « Fitna » entre Rohff et Benzema a surpris de nombreux observateurs sur Instagram. Ce rapprochement inattendu témoigne d’une volonté commune de renouer les liens et de tourner la page sur les différends passés en affichant leur admiration mutuelle. « J’envoie un message à Karim Benzema, c’est mon problème. J’ai 10 ans de plus que lui, j’ai envie de parler à un petit frère… Voilà, il y a de l’eau qui a coulé sous les ponts, je sais des choses que vous ne savez pas. On se sait lui et moi, ça s’arrête là », a confié le rappeur du 94 lors de son interview pour Hystry Kultur sur le fait de s’être raccommodé avec KB9 sa déclaration élogieuse envers ce dernier il y a quelques semaines sur les réseaux.

Rohff a ensuite précisé, « Je le connais depuis qu’il a 15 ans au téléphone, quand il est en centre de formation. Il a toujours revendiqué Rohff, il était encore remplaçant à l’OL, avant qu’il claque son but en LDC. C’était le petit reuf. Après, il s’est passé tout ce qui s’est passé. On nous a divisés. », avant de conclure qu’ils sont réconciliés, « Je n’ai pas besoin d’en rajouter, l’histoire, c’est que ça finit bien. ».

