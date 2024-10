Illan Castronovo traité de Diddy français, il poursuit en justice Julien Bert

Julien Bert au cœur d’une nouvelle polémique, car ses attaques contre Illan Castronovo provoquent la colère de l’influenceur après l’avoir traité de Diddy français, une comparaison peu élogieuse qui ne passe pas.

Les accusations de Julien Bert contre Illan Castronovo en plein scandale Diddy ne passent pas !

L’influenceur Julien Bert, connu pour ses participations à des émissions de télé-réalité, se retrouve une nouvelle fois au centre d’une sale affaire. Après avoir été condamné pour violences conjugales envers son ex-compagne Hilona Gos, il s’en est pris cette fois à Illan Castronovo, l’accusant d’être comme Diddy soupçonné de multiples agressions sexuelles. Cette déclaration a provoqué la colère de ce dernier, en réaction, il a annoncé son intention de porter plainte.

Lors d’un live sur les réseaux, Julien Bert a tenu des propos particulièrement virulents à l’encontre d’un autre influenceur, qu’il a qualifié de « Puff Daddy français ». Bien qu’il n’ait pas cité directement le nom d’Illan Castronovo, les allusions étaient suffisamment claires pour que ce dernier se sente visé. Julien a accusé Illan d’avoir des comportements prédateurs envers les jeunes femmes, tout en insinuant qu’il disposait de preuves compromettantes à son encontre en référence à l’affaire Diddy.

Face à ces accusations, Illan Castronovo n’est pas resté silencieux. Il a indiqué qu’il allait porter plainte contre Julien Bert pour diffamation. L’influenceur nie catégoriquement les accusations portées à son encontre et rappelle qu’il n’a jamais été condamné pour agression sexuelle, le jeune homme a également souligné le fait que les accusations de Bert étaient basées sur des rumeurs et non sur des faits avérés.