Jul : Les chiffres du démarrage phénoménal de 13’Organisé 2

Le collectif marseillais 13 Organisé mise en place par Jul regroupant une centaine de rappeurs originaires de Marseille a frappé un grand coup avec la sortie de sa deuxième compilation. Réunissant 165 rappeurs pour un total de 26 titres, ce projet ambitieux a rapidement conquis le public et les charts.

13 Organisé 2 : Un démarrage en trombe pour le projet marseillais

En seulement trois jours, « 13 Organisé 2 » s’est écoulé à plus de 14 500 exemplaires, réalisant ainsi l’un des meilleurs démarrages de l’année 2024 dans le paysage musical français. Ce succès s’explique en partie par une forte mobilisation des fans, encouragée par une campagne marketing efficace autour du projet, notamment avec la vente de maillots aux couleurs de la compilation ou encore le clip d’un freestyle de plus d’une heure avec tous les artistes réalisé dans le stade Vélodrome ainsi que la suite du tube « Bande Organisée« .

Fait notable, les ventes physiques représentent une part importante de ce succès, avec près de 84% des exemplaires vendus en format physique. Ce chiffre témoigne d’un attachement particulier des fans de Jul pour le format physique et d’une volonté de soutenir les artistes de la ville phocéenne de manière tangible. Le collectif « 13 Organisé » est bien plus qu’une simple compilation, c’est un véritable projet fédérateur qui met en lumière la richesse et la diversité de la scène rap marseillaise. En réunissant un nombre impressionnant d’artistes, le collectif a réussi à créer un événement musical majeur dans le rap français.

Avec un tel démarrage, « 13 Organisé 2 » a toutes les chances de décrocher le disque d’or dans les prochaines semaines et de prendre la première place du Top Album de la semaine.

