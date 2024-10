Booba enfonce Mbappé dans le scandale et accuse Rohff

Comme souvent, Booba s’est immiscé dans l’actualité de Kylian Mbappé tout en profitant de l’occasion pour piquer Rohff. L’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali accuse Housni de porter la poisse au buteur madrilène en plein scandale sur son escapade en Suède pendant la trêve internationale.

Critiqué dans la presse suite à son choix de ne pas rejoindre l’équipe de France pour les deux matchs de Ligue des Nations contre Israël (4-1) et la Belgique (2-1) sous prétexte de vouloir prendre du repos et soigner sa blessure à la cuisse gauche, Kylian Mbappé s’est enfoncé davantage dans la polémique suite à son séjour en Suède pendant que les Bleus jouaient. Le Real Madrid a justifié cette absence par un besoin de repos pour son joueur avant son retour au centre d’entraînement.

Cependant, l’affaire a pris une tournure dramatique lorsque la presse suédoise a révélé qu’une plainte pour viol avait été déposée à l’encontre de Mbappé pour des faits présumés s’être déroulés pendant son séjour à Stockholm. Le joueur et son entourage ont formellement démenti cette information, la justice Suédois a bien annoncé l’ouverte de cette affaire judiciaire, mais sans citer le nom de l’ancien Parisien, alors que des médias locaux ont pourtant confirmé ce mardi que le joueur est nommé dans ce dossier avant que Booba ne se mêle de toute cette histoire en plaçant un tacle à Rohff.

L’affaire Mbappé en Suède amuse Booba pour clasher Rohff !

Plusieurs médias suédois, dont Expressen, Aftonbladet et TV4 News, assurent que Mbappé fait l’objet d’une enquête pour viol. Les faits se seraient produits la semaine dernière lors d’une soirée à Stockholm, où l’international français était en compagnie de plusieurs amis, dont Nordi Mukiele. Selon les informations recueillies par les journalistes, la soirée s’est déroulée dans un cadre privé, avec un accès restreint et des téléphones confisqués. Les invités étaient principalement des femmes, sélectionnées par le restaurateur. L’enquête est en cours et les autorités suédoises ont confirmé l’ouverture d’une enquête préliminaire.

Les médias Suédois affirment que Kylian Mbappé est considéré comme “raisonnablement suspect”, soit le degré le plus faible dans une affaire dans le pays. “Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable.”, a répliqué le clan Mbappé cet après-midi. Habitué à s’en prendre à Mbappé ces derniers mois, Booba a repris un ancien tweet de Rohff en soutien à l’ancien joueur du PSG lorsqu’il est devenu le meilleur buteur du club Parisien accompagné d’un montage de l’attaquant avec le visuel de l’album “La fierté des nôtres”. “Rohff, chat noir que tu es“ s’est amusé à commenter B2O.

Booba a ensuite ajouté une couche sur Instagram dans sa story avec une photo de Nasser al-Khelaïfi pour laisser sous-entendre que le président du PSG aurait mis cela en place pour faire du tort à Mbappé en raison de leur conflit financier puis de poursuivre avec un cliché de Kylian en compagie de Benjamin Mendy pour faire un lien avec le fait que ce dernier avait été accusé de viol par plusieurs femmes avant d’être disculpé des accusations à son encontre.