Lacrim répond avec la manière au clash de Maes, “tu vas mourir comme…”

C’est en musique que Lacrim a finalement décidé de répondre aux attaques de Maes pour lui faire passer un message clair d’avertissement et démentir les révélations de son rival sur son présumé casier judiciaire. Cette réplique n’a pas assagi le rappeur Sevranais qui vient d’en remettre une couche dans ce conflit.

La tension monte sérieusement entre Maes et Lacrim, les rappeurs passent aux menaces !

Après la série de piques de Maes contre Lacrim, l’embrouille a pris un tournant en début de semaine lorsque l’interprète de Madrina a annoncé vouloir mettre Karim Zenoud en Top Tweet avant de publier sur Twitter un enregistrement du supposé fichier judiciaire de ce dernier, mais comme le précise le réseau social X, le “système de traitement des infractions constatées (STIC) sont des fichiers qui regroupent les informations concernant les personnes interpellées par les services de la police nationale. Une personne interpellée n’est pas forcément coupable (témoins, accusé à tort…)”.

Lacrim a en effet formellement démenti les informations postées par Maes dans son tweet dans les paroles de son nouveau titre “Real Madrid“, disponible sur Youtube. Ce morceau produit par Chahid est une réponse directe au clash de son rival et illustre en vidéo sa réplique avec notamment un montage photo de Maes dans sa chambre d’adolescent avec des posters d’albums de Lacrim, une illustration inspirée par la photo très connue de Kylian Mbappé, ado couché sur son lit avec des affiches de Cristiano Ronaldo collées au mur de la pièce.

Dans son single, Lacrim lâche plusieurs insultes, mais prend soin de ne pas citer explicitement Maes. “J’connais les vrais durs, j’ai fréquenté la prison pour mineurs. Y’a personne qui m’a touché, non. Personne m’a mis d’banane, maintenant, on fait du business, yes. Il n’est pas né celui qui va vouloir m’prendre une pièce”, chante Lacrim avant de poursuivre, “Toute ta vie exposée sur la toile, te méprends pas, t’es déjà à poil. Soit tu vas t’faire péter par la douane ou tu vas mourir comme Balavoine. Tu t’fais niquer sur les contrats, tu t’fais niquer sur des passes de one. Dis-moi c’est quoi le problème ? Depuis petit, tout l’monde sait que tu es grand fan de oi-m”.

Lacrim explique ensuite qu’il ne va pas entrer dans les détails de leur conflit sur les réseaux et que Maes doit régler ses problèmes à Paris en personne avant de conclure en l’accusant d’être une balance et de ne pas être une tête d’affiche du rap français.