Diddy : des nouvelles accusations compromettantes

Le scandale Diddy n’en finit plus, chaque semaine des nouvelles révélations éclatent dans la presse. Cette semaine, le célèbre rappeur américain toujours en détention en attendant son procès fait encore face à des nouvelles accusations très graves, il est soupçonné d’avoir agressé sexuellement plusieurs hommes.

Le monde du show-business est toujours secoué par cette polémique de grande ampleur. Le célèbre producteur de musique et entrepreneur, Sean Combs, plus connu sous le pseudonyme de Diddy, fait face à de multiples accusations d’agressions sexuelles. Des nouvelles allégations, portées par plusieurs hommes, ont été révélées par l’avocat américain Tony Buzbee. Les plaintes déposées contre Diddy détaillent des faits s’étalant sur plusieurs années et décrivent des schémas récurrents : des rencontres organisées dans des lieux privés, l’administration de substances intoxicantes, des agressions physiques et sexuelles. Les victimes présumées, parfois encore mineures, évoquent un climat de peur et d’intimidation, les empêchant de porter plainte plus tôt.

Selon les témoignages recueillis par l’avocat de ces hommes, Diddy aurait mis en place un véritable système pour attirer et agresser ses victimes. Les soirées organisées dans des résidences luxueuses ou dans des clubs privés servaient de prétexte pour isoler et abuser de jeunes hommes, souvent attirés par la promesse de succès dans l’industrie musicale comme le décrit l’une des victimes qui confie que Sean Combs lui aurait demandé de déshabiller afin de juger s’il a le profil pour faire une carrière musicale.

Face aux nouvelles révélations et plaintes, Diddy et son équipe restent pour le moment silencieux, le rappeur a plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel et d’extorsions lors de son passage devant le juge malgré les déclarations accablantes à son sujet.