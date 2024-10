“On va régler ça comme des hommes”, menacé, Maes réplique !

La rivalité entre les rappeurs prend une tournure inquiétante ! Après ses attaques contre Lacrim et la réponse de ce dernier, Maes vient de subir des menaces dans un message posté sur les réseaux par des personnes cagoulées. Cela n’a pas perturbé le rappeur Sevranais qui a répondu et persiste dans ses provocations contre son rival.

Maes et Lacrim : un clash qui dégénère avec des menaces inquiétantes !

Une vidéo est récemment apparue sur les réseaux sociaux, dans laquelle des individus cagoulés profèrent des menaces directes à l’encontre de Maes. Ces derniers, dans un langage cru, invitent le rappeur à un duel à Dubaï, laissant entendre qu’ils comptent en finir avec lui. Maes, loin d’être impressionné, a rapidement relayé cette vidéo, se moquant ouvertement de ses adversaires et les provoquant à nouveau.

Suite aux révélations de Maes sur le fichier STIC (Système de traitement des infractions constatées) de Lacrim, une vidéo est apparue sur les réseaux dans laquelle plusieurs individus masqués apparaissent dans une voiture pour le menacer sérieusement. “Maes, écoute, tu fais un peu trop de cinéma pour rien là. Poto, il n’a pas le temps pour tes gamineries. (…) On va se donner rendez-vous, tu vas passer un coup de fil au poto, on va descendre à Dubai, on va se donner rendez-vous dans le désert. On va régler ça comme des hommes. On va voir si tu iras jusqu’au bout, arrête de chanter sur les réseaux. Arrête de polémiquer, on est branché avec vous, vous êtes branché avec nous, passe un coup de fil, on va prendre l’avion, 48h, on est là frérot, arrête de faire le voyou, on va t’éteindre“, déclare l’un des individus présents dans le véhicule pour faire passer un message à Maes.

Cette vidéo n’a pas échappé à Maes qui l’a relayé sur son compte Twitter pour répondre en s’adressant à Lacrim et se moquer des menaces, “Wsh pélo haichik tranquille. J’suis à Binous tous les matins si tu veux venir faire un petit dodo en rapide”. “Lourd le refrain c’est sûr, tu étais sous white quand t’as écrit. « Eh eh… tu prends la cess »” a-t-il ensuite ajouté en réaction au diss-track de Lacrim avec une ancienne vidéo de ce dernier du début de sa carrière en train de prendre des stupéfiants puis d’ajouter, “Votre problème les anciens, toi et ton papa, c’est que vous n’assumez jamais les RDV pour la BAGARRE“.

Ce nouvel épisode vient s’ajouter à une longue série d’échanges acerbes entre les deux rappeurs. Les attaques personnelles, les insultes et les provocations se multiplient, alimentant une rivalité qui semble ne plus avoir de limites.

.@Lacrim_Officiel Wsh pélo haichik tranquille 😭😭😭 J’suis à Binous tout les matin si tu veux venir faire un petit dodo en rapide 🛌😴 https://t.co/TRmmF6CqYt — Maes (@MaesOfficiel) October 15, 2024

.@Lacrim_Officiel Lourd le refrain c’est sûr t’etais sous white quand t’as ecrit 🤣❄️🥶« Eh eh … tu prends la cess » https://t.co/a1AcdKRqzE pic.twitter.com/dttMUv5DEh — Maes (@MaesOfficiel) October 15, 2024