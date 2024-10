Booba soutient Lacrim pour dégommer Maes, “Il t’a éteint…”

Le clash explosif entre Lacrim et Maes a fait réagir Booba qui vient d’enfoncer son rival dans ce conflit pour soutenir l’auteur des mixtapes RIPRO dans cette guerre entre les deux poids lourds du rap français après la sortie du diss-track “Real Madrid“.

Le clash entre Lacrim et Maes enflamme le rap game : Booba prend ouvertement parti

Les hostilités ont débuté sur les réseaux sociaux en début de semaine, où les deux artistes se sont livrés à un échange de provocations. La rivalité entre Lacrim et Maes a pris une nouvelle dimension avec l’entrée en scène de Booba. Ce dernier a choisi de soutenir Lacrim, ajoutant une nouvelle couche de complexité à cette guerre des mots qui secoue le rap game cette semaine. Maes a commencé à interpeller Lacrim en dévoilant des informations personnelles sur ses infractions constatées par la justice, suscitant la colère de ce dernier qui a ensuite répondu en musique avec un morceau inédit nommé “Real Madrid”, disponible sur les plateformes de streaming le single a pris la première place des tendances musicales sur Youtube avec plus de 770 000 vues en 24 heures. Le rappeur sevranais a ensuite continué de s’en prendre Karim Zenoud. Booba s’est aussi impliqué dans cette embrouille pour apporter de la force à Lacrim et dégommer Maes.

“Le mieux c’est que tu profites de la vie. Binous ça paye pas, t’es jeune, pousse la fonte fais de la musique, enjoy life on vit qu’une fois. Ça va bien se passer Georgey t’es safe à Dubai et t’as rempli Bercy” lance tout d’abord ironiquement avant d’enchainer les tweets. “Si tu cherches qqun pour discuter j’suis là Walid. La vie c’est des hauts des bas, mais craque pas Walid, pas maintenant. T’es au sommet” commente-t-il toujours sur le même ton puis “Redeviens-lui Walid. Il est pas trop tard. On t’aimai bien. Même sans épaules on t’as accepté comme un fils. Tu peux le faire, Walid. Crois-moi et crois en toi. Tout est possible.”, avant de se moquer d’un début de calvitie de son rival, “Et welcome to the Calv. Allez bonne journée fréro”.

“Maes y t’as éteint avec un 16, faut que tu répondes là c’est chaudar tu téma les comm un peu? La calv elle va progresser vite” conclut Booba en assurant que Lacrim a réussi à éteindre Maes avec son titre clash “Real Madrid”.

.@MaesOfficiel Le mieux c’est que tu profites de la vie. Binous ça paye pas 😂 t’es jeune pousse la fonte fais de la musique enjoy life on vit qu’une fois. Ça va bien se passer Georgey t’es safe à Dubai et t’as rempli Bercy 🙌🏾 https://t.co/OZR1ZWMmsn — Booba (@booba) October 16, 2024

.@MaesOfficiel Si tu cherches qqun pour discuter j’suis là Walid. La vie c’est des hauts des bas mais craque pas Walid, pas maintenant. T’es au sommet 🙌🏾🪖🦅 pic.twitter.com/x1w50wRUn7 — Booba (@booba) October 16, 2024

.@MaesOfficiel Redeviens lui Walid. Il est pas trop tard. On t’aimai bien. Même sans épaules on t’as accepté comme un fils. Tu peux le faire Walid. Crois moi et crois en toi. Tout est possible. 🙌🏾🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/ItIexcnlbs — Booba (@booba) October 16, 2024

.@MaesOfficiel Et welcome to the Calv. Allez bonne journée fréro 😘 pic.twitter.com/EPGwndNcuk — Booba (@booba) October 16, 2024