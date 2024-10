Nasdas surprend avec son retour et avoue avoir fait une dépression

La pause aura duré quatre mois ! Après une absence soudaine qui aura laissé ses fans en manque, Nasdas a fait un come-back remarqué sur Snapchat ou il est suivi par des millions d’internautes. Le célèbre influenceur perpignanais, connu pour ses vidéos décalées et ses actions généreuses, a repris du service, suscitant un engouement sans précédent.

Les images étonnantes du retour de Nasdas !

Connu pour son énorme coup de buzz lorsqu’il avait dévoilé le code d’une carte bancaire pour permettre à ses abonnés de faire des achats sur des sites de vente en ligne avec un montant plafonné par transaction et fidèle à son image de personnage atypique et devenu l’influenceur français le plus suivi sur Snapchat, Nasdas a présenté un nouveau projet étonnant dans la nature au milieu d’une forêt qui promet de faire parler et dont les premières images ont suscité des centaines de réactions.

“C’est le grand retour ou quoi ?”, “Quand tu as une base de fan qui bouffe tout, tu fais n’importe quoi”, “Faut pas oublier qu’il vous a arnaqué heinnn”, “mentalité kaizen j’reconnais”, “il a voulu faire comme inoxtag mais version chienneté”, “Mdrrrrr un grand trailer pour annoncer qu’il va re-continuer à filmer les clochards de son quartier miteux” ont commenté les internautes sur le réseau social en réaction à cette vidéo intrigante de Nasdas.

Nasdas ne devrait pas tarder à donner plus d’informations au sujet de ce prochain projet à venir et attendant, il vient également de lancer un Barbershop dans la ville de Perpignan en collaboration avec le rappeur Ninho.