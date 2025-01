Demdem séparée de Gims ? Elle réagit aux rumeurs

Les tensions autour de Gims et de son épouse, Demdem, font couler beaucoup d’encre. Après des provocations répétées de Booba et la publication de messages ambigus sur les réseaux, les spéculations concernant une éventuelle séparation du couple ont pris de l’ampleur. Demdem promet toutefois de s’exprimer prochainement pour clarifier la situation face aux interrogations des fans.

Le message énigmatique de Demdem ! Le mystère demeure

Dernièrement, Booba a également profité des rumeurs de tension entre Demdem et Gims pour intensifier ses provocations en ligne. À travers une série de publications, il a partagé des messages empreints de sous-entendus, suggérant des conflits et des infidélités au sein du couple. Un élément déclencheur de ces spéculations a été une story Instagram partagée par Demdem. Dans cette publication, elle a relayé une citation qui semblait critiquer les hommes incapables de changer pour s’adapter à une relation équilibrée. Le message disait notamment : “Lorsqu’un homme ne veut pas changer, il trouvera une femme qui accepte son style de vie… Ces hommes ruinent souvent les relations avec les femmes fortes, car elles fixent des limites élevées.”.

Bien que Demdem ait précisé plus tard qu’il s’agissait d’un simple repost, cette publication a suffi à enflammer les rumeurs. Les internautes y ont vu une allusion directe à sa relation avec Gims alors que Booba a notamment insinué des infidélités mutuelles et évoqué des relations passées de Gims avec d’autres femmes. Ces déclarations, bien qu’impossibles à vérifier, ont amplifié les discussions et les spéculations ces derniers jours.

Ce qui intrigue particulièrement, c’est le fait que Demdem et Gims ne se suivent plus mutuellement sur leurs réseaux sociaux respectifs, un détail qui n’a pas échappé aux internautes. Ce changement, combiné aux récents événements, laisse penser que le couple pourrait traverser une crise. Demdem, de son côté, a pris la parole pour calmer la situation tout en annonçant qu’elle s’exprimera prochainement : “Je vais m’exprimer très bientôt. Merci pour le soutien et la bienveillance.”.