Wawacity a encore changé d’adresse

Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle poursuit sa lutte en France contre le téléchargement illégal et a encore sévi, la plateforme Wawacity n’est plus accessible en France, mais comme souvent l’ALPA fait face au retour répété du site.

La guerre contre le piratage continue avec un nouveau blocage du site Wawacity comme c’est le cas depuis plusieurs mois et un bannissement de l’URL de la plateforme sur le moteur de recherche Google. Cette sanction fait suite aux activités illégales de Wawacity comme d’autres sites du même genre, le téléchargement gratuit de contenus protégés par le droit d’auteur par l’intermédiaire de lien sans autorisation est formellement répréhensible, cela est passible de poursuite en justice pour les créateurs de la plateforme en raison du partage des liens ainsi que pour les utilisateurs qui ont téléchargé des contenus par l’intermédiaire de ce type de site.

L’ALPA a désormais la possibilité de sanctionner des sites comme Wawacity avec un blocage de l’accès à l’URL de la plateforme en France, sauf qu’il est toujours possible d’y accéder via un VPN qui via un réseau privé virtuel, permet aux internautes de se connecter de manière anonyme et d’un autre pays. Wawacity réagit également fréquemment aux sanctions en modifiant son adresse afin de contourner le blocage, comme les administrateurs du site viennent de le faire avec une nouvelle extension en .im au 10 janvier 2025.

Même si Wawacity n’est un annuaire de liens et n’héberge aucun fichier, le fait de mettre à disposition des contenus via des liens qui redirigent vers des téléchargements illégaux est une infraction la loi sur le droit d’auteur tout comme son utilisation. L’accès à cette nouvelle adresse ne devrait pas perdurer, car les autorités ne devraient pas tarder à répliquer pour la bloquer.