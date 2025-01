Nasdas réagit à la disparition de son compte Snapchat avec près de 9 millions de fans

Le compte Snapchat de Nasdas suivi par près de 9 millions de personnes a disparu de l’application ce lundi 20 janvier 2025 et cela a semé la panique auprès de ses plus fidèles fans suite à la rumeur que son profil aurait été banni. L’influenceur a ensuite pris la parole sur X pour rassurer ses abonnés, il s’agit d’un simple bug de la part Snapchat selon son message.

Avec son récent retour sur Snapchat, Nasdas a commencé l’année très fort en s’offrant un record du monde ! En effet, au début du mois de janvier, le Snapchateur a posté une story qui a battu des records avec plus de 40 millions de visionnages sur l’application, le tout en moins de 24 heures. En plus d’être un record en France, c’est un exploit mondial qu’il a réussi. Cette popularité grandissante devrait lui permettre prochainement de franchir un nouveau cap, son compte est suivi par plus de 8,9 millions d’internautes et s’approche du seuil des 9 millions, c’est l’influenceur français le plus populaire sur la plateforme.

Son profil introuvable, Nasdas sanctionné par Snapchat ? Il répond !

Véritable phénomène de Snapchat, Nasdas a pu revenir après une période d’absence de plusieurs mois en étant toujours aussi apprécié des utilisateurs de Snapchat avec la publication de ses contenus, sauf que ses abonnés se sont étonnés de sa disparition soudaine de l’application. “Le compte de Nasdas a disparu comment je vais faire pour bousiller le peu de neurones qui me reste avant de dormir moi”, “C’était un homme qui comptait dans ma famille Nasdas MAMAN PLEURE PAS” ou encore “J’ai coffré la story de nasdas je vois y a sauté” se sont indignés ses fans sur X.

Face aux réactions de ses abonnées, Nasdas s’est exprimé sur X pour les rassurer. “La chiente ne vous inquiétez pas, c’est un bug venant de l’application Snapchat“ a-t-il tweeté en réponse au message “Le compte Snapchat de l’influenceur Nasdas n’est plus disponible.”, pour expliquer que selon lui, il n’y a pas d’inquiétude à avoir, ce n’est qu’un bug de l’application, son profil devrait donc réapparaitre rapidement sur la plateforme.